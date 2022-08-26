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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu’da ve Ünye’de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu’da ve Ünye’de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu’da ve Ünye’de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
Bilim ve Teknoloji 26.08.2022, 18:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu’da ve Ünye’de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
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