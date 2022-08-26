Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu’da ve Ünye’de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.