Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama oper

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz’un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz’deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz."