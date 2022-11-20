Enerji piyasalarında tüm sektör paydaşlarını bir araya getirecek 12. Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor

Antalya’da, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 12’ncisi ilk oturumu ile bugün başlıyor.

Antalya’da özel bir otelde, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 12’ncisi gerçekleştiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenen zirvede, üç gün boyunca Türkiye ve küresel enerji piyasalarında son gelişme ve trendler ele alınması hedefleniyor.

Doğal gaz piyasası, Türkiye LPG piyasası, Avrupa enerji krizi, Türkiye akaryakıt piyasası, enerjide dönüşüm, elektrik piyasası, karbon piyasaları, hidrojen ve enerji depolama enerji ticareti, e-mobilite ve dijitalleşme, güneş enerjisi başta olmak üzere üzere sektörü yakından ilgilendiren konu başlıkları sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılarak sektörün beklentileri karar alıcılarla paylaşılacak.

Enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, dijitalleşmenin sektörde ortaya koyduğu değişimler, enerji finansman koşullarındaki değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular tüm boyutları ile ele alınacak.

Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Etem Çeker, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, TENMAK Başkanı Abdulkadir Balıkçı, Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, Petform Başkanı Ayşe Cesur, EÜD Başkanı Cem Aşık, GÜYAD Başkanı Cem Özkök, Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, PÜİS Başkanı İmran Okumuş, ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler, Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Başkanı Yüksel Yılmaz, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, TOBB Petrol Meclisi Başkanı Ahmet Erdem, TOBB LPG Meclisi Üyesi Fikret Coşar katılacak.

Kömür Oturumu, Arama Üretim Oturumu, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Oturumu gibi başlıklarla 22 oturumda düzenlenen zirve, 22 Kasım saat 17.00’de son oturumunu yapacak.