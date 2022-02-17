Samsun’da elektrik firması tarafından, enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyecek proje geliştirildi. Ürünün yaygınlaştırılması ile Türkiye’deki buz yükü oluşumundan kaynaklı şebeke arızalarının önlenmesi sağlanacak.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engellemek için proje geliştirdi. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, yağmur yağışı gibi olumsuz hava koşulları nedeni ile elektrik dağıtım hatlarında direk devrilmeleri, izolatör ve iletken kopmaları meydana geliyor. Proje kapsamında tasarlanacak sistem ile buz yükü oluşumu için gerekli olan hava şartları sensörler vasıtasıyla tespit edilecek, elektro mekanik sistem otomatik olarak devreye girerek iletken üzerindeki buz yükü oluşumunu önlemek için dağıtım hattına fiziksel bir darbe uygulayacak ve hattın çırpma hareketi yapması sağlanacak.

"Hedefimiz sıfır arıza"

Rekabetçi koşullarda ‘sürdürülebilir’ başarının sırrını Ar-Ge çalışmalarına verilen öneme bağlayan YEDAŞ, ‘Teknolojik Yatırımlarını’ hızlı bir şekilde sistemine entegre ediyor. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı ‘inovasyon’ başlığı altında gerçekleştiriyor, tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz. Milli akıl ve yerli imkanlar ile geliştirilen çözümlerle dağıtım şebekemizde buz yükü oluşumunun önüne geçmekte kararlıyız. Ürünün yaygınlaştırılması ile ülkemizde buz yükü oluşumundan kaynaklı şebeke arızalarının önlenmesi sağlanacaktır” dedi.

YEDAŞ verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla, desteklenen enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engellemek projesi ile sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.