banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Kadıköy’de istifa sesleri!
Kadıköy’de istifa sesleri!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da

Enerji israfına çözüm arayacak bilim insanlarına TÜBİTAK’tan destek

Doç. Dr. Doğan Erbahar tarafından TÜBİTAK’ın en prestijli proje kalemlerinden olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programına sunulan “Çift katmanlı döndürülmüş grafen yapıların nanotribolojik özelliklerinin incelenmesi” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.

Bilim ve Teknoloji 18.02.2022, 08:56
Enerji israfına çözüm arayacak bilim insanlarına TÜBİTAK’tan destek

Doç. Dr. Doğan Erbahar tarafından TÜBİTAK’ın en prestijli proje kalemlerinden olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programına sunulan “Çift katmanlı döndürülmüş grafen yapıların nanotribolojik özelliklerinin incelenmesi” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.

Çağımızda dünyanın en büyük probleminin enerji problemi olduğuna vurgu yapan Nanobilim ve Nanoteknoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Erbahar, “Ürettiğimiz enerjinin maalesef ciddi bir kısmını israf ediyoruz. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 35’inin sürtünme kayıplarına israf edildiği düşünülüyor. Bu bağlamda yüzeyleri öyle tasarlamak mümkün ki sürtünme hassas şekilde ayarlanabilsin ve hatta sıfırlanabilsin. İşte bu bağlamda projemizle enerji israfına çözüm arayacağız” diye konuştu.

“Ürettiğimiz enerjiyi israf ediyoruz”

Projenin önemini hakkında konuşan, Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Erbahar, “Çağımızda dünyanın en büyük problemi olarak görülen çevre ve iklim ile ilgili kaygılar esasında daha büyük bir problemin parçaları. Bu problem enerji problemidir. Büyüyen ekonomilerin giderek artan enerji talebine dünyamızın sınırlı kaynakları cevap vermede zorlanırken ürettiğimiz enerjinin de maalesef ciddi bir kısmını israf ediyoruz. Son yıllarda yürüttüğüm araştırmalarım enerji kayıplarının azaltılması konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Daha önce elektrik iletimindeki kayıplarını yok etmeyi amaçlayan oda sıcaklığı süper iletkenliği ve metal oksit yapılar üzerine ses getirmiş çalışmalar yapmış olan Doç. Dr. Doğan Erbahar, son 1 yıldır sürtünme kayıplarının azaltılması üzerine yoğunlaştığını ifade ederek şu şekilde devam etti:

“İsrafın yüzde 35’i sürtünme kaynaklı”

“İki yüzey arasındaki sürtünme gündelik hayatın en sıradan uygulamalarından çağın en ileri teknoloji ürünlerine kadar hesaba katılması gereken başlıca etkenler arasındadır. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 35’inin sürtünme kayıplarına israf edildiği düşünülüyor. Makro ölçekte sürtünme ile baş etmede en önde gelen yöntem yüzeyleri yağlamaktır. Ancak benim uzmanlık alanım olan nano ölçeğe inildiğinde yağlamanın yarardan çok zarar getirdiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda yüzeyleri öyle tasarlamak mümkün ki sürtünme hassas şekilde ayarlanabilsin ve hatta sıfırlanabilsin. İşte bu bağlamda projemizde son birkaç yılda popülerliği giderek artan döndürülmüş çift katmanlı yapıların sürtünme özelliklerini incelemeyi planlıyoruz zira bu yapılar dönme açısına göre çok farklı karakterler sergileyebiliyorlar.“

Yürütücülüğü Doğuş Üniversitesi tarafından yapılacak olan proje tamamıyla ulusal kaynaklar kullanılarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ndeki araştırmacıları bir araya getirecek. Projenin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Yorumlar (0)
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14