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En yetenekli yayıncının hayalleri gerçekleştirilecek

Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısını arıyor. Wing My Room projesinde seçilen yeni yayıncının hayalleri gerçekleşecek ve yayın odası baştan aşağı son teknoloji ekipmanlarla yenilenecek.

Bilim ve Teknoloji 29.10.2021, 14:34
En yetenekli yayıncının hayalleri gerçekleştirilecek

Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısını arıyor. Wing My Room projesinde seçilen yeni yayıncının hayalleri gerçekleşecek ve yayın odası baştan aşağı son teknoloji ekipmanlarla yenilenecek.

Türkiye’de oyun denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Red Bull, Pqueen ile birlikte Türkiye’nin yeni yayıncısını arıyor. Marka, kanalını büyütmek isteyen yetenekli yayıncılara önemli bir imkan sunuyor. Wing My Room projesi ile yeni yayıncılar, kendilerini geliştirmek ve yepyeni bir yayıncı odasına sahip olma şansını yakalayacak. Gelen başvurular üzerinden gerçekleştirilecek elemeler sonunda finale kalan üç isim, ünlü yayıncı Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu’nun yayınına konuk olup kendini gösterme imkanını bulacak. Finalin ardından birinci gelen yayıncının odası ve ekipmanı baştan aşağıya yenilenecek. Tamamı oyunla ilgili önemli içeriklere sahip YouTube kanalı Red Bull GamerSZon ise bu değişim sürecini tüm detaylarıyla yayınlayacak.

Verilen bilgiye göre, Monster Notebook partnerliğinde gerçekleştirilen Wing My Room, kendine ve yaptığı yayınlara güvenen, oyun dünyasının en yeni yeteneklerini 15 Kasım’a kadar bu önemli projenin parçası olmaya davet ediyor. Projeye katılmak isteyen yayıncılar, başında kendilerini tanıttıkları 1 saatlik bir yayınlarının linkiyle RedBull.com/wingmyroom üzerinden Wing My Room’a başvurabilirler. Uzman jüri tarafından başvurular arasından seçilecek olan katılımcılardan 3 tanesi, Türkiye’nin yeni yayıncısı olmak için finale kalacak.

Finale kalmayı başaran 3 katılımcı, en iyi olmak için Twitch’te Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu ile canlı yayına çıkıp, birinci olmaya çalışacak. Odası yenilenecek yayıncı ise 25 Kasım’da belli olacak.

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