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En iyi 3 teknoloji girişimi yatırımcılarla bulaşacak

Beykent Üniversitesi tarafından ‘Atölye Üsküdar’ ev sahipliğinde düzenlenen Inovathon programının Yatırımcı Sunumları Günü’nde 12 teknoloji girişimi Türkiye’nin önde gelen yatırımcı jürisinin önüne çıktı. Yapılan oylamayla ilk 3’e giren projeler belirlenecek.

Bilim ve Teknoloji 26.02.2022, 13:25
En iyi 3 teknoloji girişimi yatırımcılarla bulaşacak

Beykent Üniversitesi tarafından ‘Atölye Üsküdar’ ev sahipliğinde düzenlenen Inovathon programının Yatırımcı Sunumları Günü’nde 12 teknoloji girişimi Türkiye’nin önde gelen yatırımcı jürisinin önüne çıktı. Yapılan oylamayla ilk 3’e giren projeler belirlenecek.

Beykent Üniversitesi tarafından Atölye Üsküdar ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Inovathon programının Yatırımcı Sunumları Günü’nde 56 girişimci adayının gerçekleştirildi. 12 teknoloji girişiminin sunumu yapıldığı ve Türkiye’nin önde gelen yatırımcının jüri üyesi olduğu programa çok sayıda akademisyen ve girişimci öğrenci katıldı. Teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek ve yeni nesil girişimciler kazandırmak amaçlanan programda, geleceğim başarılı girişimcilerine destek olmak, gençlerle ulaşarak ürün-hizmet geliştirmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

“Amacımız girişim fikri olan gençleri desteklemek”

Programın jürilerinden Üsküdar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bilal Deniz Özcan, “Bizim buradaki derdimiz girişimcileri ve girişim fikri olan gençleri desteklemek, start up düzeyine kadar çekmek. Güzel bir fikir yarışması düzenledik. Yarışmaya, 400ün üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler 100’ün üzerinde elle tutulur fikirle geldiler. Yeniden girişimcilik eğitimine aldık. Eğitim sonrasında 12 takımı burada paydaşlarımızın karşısında projelerini anlatmalarını istedik. Bugün burada ilk üçü seçeceğiz ve programı sonlandıracağız” dedi.

“Yatırımcılarla aralarında köprü olabiliriz”

Yarışmasa yatırımcı olabilecek kişilerin de olduğunu söyleyen Özcan, “Biz girişim fikri olan arkadaşlarımızın her türlü arkasındayız. Yatırımcılarla ya da ulaşamadıkları kişilerle aralarında köprü olabiliriz. Desteğimiz hep üzerlerinde olacak” diye konuştu.

“Genç arkadaşlarımıza çeşitli ödüller dağıtacağız”

Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Ali Kurt ise, “Girişimlerin sayısının ve etkisinin artırılması gerekiyor. Bu nedenle ‘Atölye Üsküdar’ çatısı altında birçok paydaşla beraber fikir yarışması etkinliği düzenledik. Yüzlerce başvuru aldık. Bu çok umut verici bir sayı. Ve bunu belli bir sayıya indirerek eğitim programı düzenledik. Bugün 12 takım sunumlarını yapıyorlar. Jüri üyeleri de girişim yatırımcılarından ve akademisyenlerden oluşturmakta. Büyük şirketlerim sahiplerinden oluşmaktadır. Genç arkadaşlarımıza çeşitli ödüller dağıtacağız” dedi.

“Girişimlerin gerçek ürüne dönüşmesi yolundaki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz”

Dr. Kurt, “Amacımız, şu anda çoğunlukla fikir aşamasında olan bu girişimlerin gerçek ürüne dönüşmesi ve gerçek müşteriyle buluşması yolundaki bütün engelleri kaldırmak” şeklinde konuştu. Oylama sonucunda ilk 3’e giren projeler belirlenecek ve genç girişimcilere çeşitli ödüllere verilecek.

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