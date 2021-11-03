En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı: Türkiye'de sıralama nasıl?

StatCounter araştırma şirketi, tarayıcı pazarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Ekim ayını özetleyen veriler hem mobil cihazları hem de masaüstü bilgisayarları kapsıyor.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı %64.7'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ediyor. Hemen arkasında ise %19.04 kullanım oranı ile Apple'ın Safari tarayıcısı var.

Microsoft Edge, %3.99 ile ilk üçe girmeyi başarmış durumda. Mozilla Firefox'un %3.67 pazar payı ile küçük bir farkla dördüncü sırada yer alması dikkat çekiyor.

Yayınlanan tabloya baktığımızda Samsung Internet'in %2.8'lik payla beşinci sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Bunu %2.36'lık kullanım oranına sahip Opera tarayıcısı takip ediyor.

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları

Türk kullanıcıların internet tarayıcısı tercihine baktığımızda yine birinci ve ikinci sıranın değişmediğini görüyoruz. Liderlik Google Chrome'un elinde. Hemen arkasında Safari var.

İşte Türkiye'deki en popüler 6 tarayıcı: