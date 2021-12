EN ÇOK BU UYGULAMALARI İNDİRDİK!

Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mobil üzerinden geçen yıl en çok indirdiğimiz uygulamalar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya TikTok’un yerleştiği kaydedilirken, ikincisi sırada pandemi ile birlikte kullanımı büyük oranda artan ZoomCloudMeetings yerleşti. Üçüncü sırada ise 10 yıl önce hayatımıza giren Facebook Messenger yer alırken, Facebook onu bir sonraki sıradan takip etti. İlk 10’yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla şu şekilde oldu; Instagram, Cash App, Youtube, Netflix, Disney, Snapchat. En çok indirilen mobil oyun ise ilk 2006 yılında piyasaya sürülenRoblox olarak kayıtlara geçerken, ikinci sırada Among Us!, üçüncü sırada ise Call of Duty yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ve mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 189 bin 440 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde her yıl yoğun olarak yer aldığı kaydedilirken, mobil uygulamaların ayrıca 5 binden fazla basın haberinde yer aldığı gözlendi. En çok indirilen TikTok uygulamasının ise 4 bin 407 basın haberiyle gündemde kaldığı belirlendi.