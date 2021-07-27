En büyük kuyruklu yıldız bulundu!

Şimdiye kadar biline en büyük kuyruklu yıldızı keşfeden gök bilimciler, diğerlerinden yaklaşık bin kat daha büyük kütleye sahip olduğunu ifade etti.

CNN'de yer alan habere göre, Pensilvanya Üniversitesi fizik ve astronomi bölümü yüksek lisans öğrencisi Pedro Bernardinelli ve Profesör Gary Bernstein tarafından bulunduğu için Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı olarak adlandırılan yıldız, 62 ila 124 mil (100 ila 200 kilometre) arasında.

Bu olağan dışı kuyruklu yıldızın, 2031'de güneşe en yakın yaklaşımını yapacağı, ancak onu görmek için büyük bir teleskopa ihtiyaç olacağı ifade edildi.

C/2014 UN271 olarak da bilinen dev kuyruklu yıldız, güneş sisteminin dışından geliyor ve milyonlarca yıldır güneşe doğru ilerliyor. Böylelikle bilim insanları gelecek yıllarda onu gözlemleme ve inceleme şansı bulacak.

Comet Bernardinelli-Bernstein, altı yıldır topladıkları verilerle bu kuyruklu yıldızı buldu