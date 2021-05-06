Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!

Son zamanlarda sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplarda çalınmalar arttı. EGM ise güvenli internet için kullanıcılara şifreler, e-postalar ve sahte siteler hakkında uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemlerde başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için ne yapılması gerektiği aktarıldı.

Öncelikle Instagram hesapları için güncel, iki adımlı doğrulama yönteminin kullanıldığı ve güçlü parolaya sahip e-posta tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Bunun yanında güvenilmeyen/ortak Wi-Fi ağları ile kişinin kendisine ait olmayan telefon veya bilgisayarın kullanılmaması gerektiği ve hesaba ulaşan her uygulamaya da izin verilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca Instagram parolasının da en az 8 karakterden oluşması gerekiyor ve büyük-küçük harf ile noktalama işaretlerinin de şifrede yer alması gerektiği belirtildi.

Parolanın kimseyle paylaşılmaması da oldukça önemli.

Son olarak ise Instagram uygulamasına giriş yaparken iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanılmalı.

Ayrıca 'Pandemi desteği' ya da benzer isimler adı altında oluşturulan sahte site ve uygulamaların, zararlı yazılım yükleme amaçlı olduğu belirtildi.

Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.