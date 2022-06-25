Elon Musk’ın amacı ne?

Siteye eklenecek özellikler hakkında bilgi veren Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz, “Twitter’ın Elon Musk tarafından alınmasıyla birçok değişimin yapılacağı beklentisi vardı. Şimdi bu değişimin sinyalleri gelmeye başladı. Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri Notlar isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle, kullanıcılar farklı bir siteye gitmeden Twitter üzerinden detayları okuyup, sitede daha uzun sürece kalacak. Yeni özelliğin testleri iki ay sürecek ve Kanada, Gana, Birleşik Krallık ve ABD'deki küçük bir yazar grubunu kapsayacak. Bu durum başta haber siteleri olmak üzere birçok siteyi etkileyecek gibi gözüküyor. Ayrıca Elon Musk’ın daha önce yaptığı paylaşımlardan bildiğimiz üzere Edit butonunun eklenmesine yönelik görüşleri vardı ki hatta bunu bir anketle somutlaştırmış ve oldukça yüksek oranla bu talebinde yalnız olmadığını görmüştük. Ben de açıkçası bu özelliğin eklenmesi gerektiğini ve olmamasının eksiklik olduğunu düşünenlerdenim” dedi.

Sitenin kilometre taşları

Twitter’ın önceki güncellemelerine değinen Ersöz, “2006’da kurulan Twitter bunun öncesinde kendi gelişim yolculuğunu satın almalar ve güncellemeler ile sürdürüyordu. Geçmişindeki bazı kilometre taşlarını; Ekim 2012’de video üreticisi Vine’ın satın alınması, Kasım 2013’te halka arz olması, Mart 2015’te yine dönemin öne çıkan canlı yayın uygulaması Periscope’u satın alması sonrasında kapatması, Nisan 2015’te alıntılama özelliğinin eklenmesi, Kasım 2017’de yazım karakteri sınırının artırılması ve 25 Nisan’da da Elon Musk’a satılması olarak sayabiliriz” diye konuştu.

Dünyada ilk 10’da değil

Twitter her ne kadar Türkiye’de çok kullanılan mecralardan olsa da dünya geneline baktığımızda aylık kullanıcı sıralamasında ilk 10 içinde yer almadığını aktaran Ersöz, “Meta isimlendirmesi ile kendini farklı konumlandıran Facebook, Youtube veya Instagram kadar büyük bir kullanıcı kitlesine sahip değil. Diğer yandan Twitter her ne kadar bir sosyal medya platformu olarak görülse de kullanım amacı ve şekli bakımından da zaten bu platformlardan ve görsellikten ayrı daha düşünsel bir noktada duruyor. Elon Musk da bir girişimci olarak haliyle düşünselin peşinde. Aktif bir Twitter kullanıcı olan Elon Musk ise Twitter’ın bu sıralamadaki konumdan daha farklı bir yere layık olduğunu ve çok büyük bir potansiyel barındırdığını düşünüyor. Muhtemelen bu sıralamada daha üst sıralara çıkması daha fazla kişi tarafından aktif kullanılması için çalışmalar yapacak” ifadelerini kullandı.

‘Yeni bir role kavuşabilir’

Elon Musk’ın siteyi almasındaki amacını “Musk’ın çalışma alanları olan yapay zekâ ve nörobilim ile Twitter’ın kamusal alan, küresel bir düşünme merkezi olması olarak açıklayan Ersöz, “Farklı coğrafyalardan, kültürlerden, bakış açılarından yayılan milyonlarca fikrin toplandığı, retweetlerle yeniden üretildiği bir yer Twitter ve bu anlamda bir hem büyük veri kaynağı hem de bir nevi dijital günlük konumunda. Konuya dijital bilinç ya da insan-makine etkileşimi noktasından baktığımızda aradaki yakınsamayı görebilmek mümkün. Örneğin nasıl ki internet birçok sistemin üzerinde yükseldiği bir altyapı ise, Twitter’da Elon Musk’ın ilgi alanı olan altyapı konusunda gelecekte yeni bir role kavuşabilir. Tabii bu arada hızla gelişen kuantum teknolojisini de unutmayalım bir yandan. Hatta bu satın alma gelişmesi bir yandan da bana kuantum fizikçisi ve fütürist Prof. Dr. Kaku’nun beyin-net kavramını çağrıştırdı. Prof. Kaku beyin-net’i kitabında duygu, anı ve his aktarımı olarak tanımlamıştı ki hali hazırda anılarımızı internet üzerinden birbirimize aktarabiliyoruz. Yakın gelecekte insansız hava araçlarının, evlerin, otonom araçların, IoT yani nesnelerin interneti cihazlarının internete bağlı olacağını düşünürsek, internet üzerinde fikirlerin buluştuğu bir platform olan Twitter da Elon Musk’ın bahsettiği potansiyele sahip ve bu potansiyelini gün geçtikçe artıracak” dedi.

‘İş modeli değişecek’

Peki Twitter’ı içerik ve algoritma konusunda neler bekliyor? Konuyla ilgili ise Ersöz, şunları söyledi: “Birçok sosyal medya platformunun gündeminde olan bot yani sahte kullanıcılar sorunu Twitter için de bir gündem maddesi özelliği taşıyor. Elon Musk bu soruna yönelik olarak onay mekanizmaları üzerinde değişikliklere gidecek diye düşünüyorum. Twitter algoritmasına açık kaynak özelliğinin getirilmesi ise yine Musk’ın üzerinde durduğu maddeler arasında. Yazılım dünyasında açık kaynak kodu ortak geliştirme, esneklik ve iş birliği ile ilişkilidir ki bu kavramlar Elon Musk’ın sürekli vurguladığı gelişim ve daha iyiye ulaşmak kavramlarıyla uyum sağlıyor.

İlaveten anlaşma sonrası yaptığı paylaşımda yer alan ‘Twitter'ı yeni ürünlerle hiç olmadığı kadar iyi bir yere taşımak istiyorum’ ifadeleri ise bir girişimci olan Twitter’ın iş modelini ve değer önerisini farklılaştıracağının da altını çizmiş oluyor.”