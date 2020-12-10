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Elon Musk’a ait SpaceX’in roketi deneme sırasında patladı

ABD'li girişimci Elon Musk'ın kendisine ait olan özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı.

Bilim ve Teknoloji 10.12.2020, 11:10 10.12.2020, 11:12
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Elon Musk’a ait SpaceX’in roketi deneme sırasında patladı

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roketi, Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı. Roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı. Denemenin Boca Chica test sahasında gerçekleştiği belirtildi.

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