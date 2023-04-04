Elon Musk, Twitter logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!

Sosyal medya platformu Twitter’ın internet sitesindeki logosu, kripto para birimi Dogecoin’inkiyle değiştirildi. Twitter’ın sahibi Elon Musk, konuyla ilgili platformda değişimi şaka yoluyla anlatan bir görsel paylaştı. Görselde, trafik polisine kimlik gösteren bir karikatür karakterinin kafası, Dogecoin’in logosundaki köpekle değiştirilirken, kimliğin üzerindeki Twitter logosu için ise, “Eski bir fotoğraf” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan Dogecoin, Musk’ın 2021 yılında SpaceX'in Doge-1 adındaki bir uyduyu 2022'de Ay'a göndereceğini açıklamasıyla değer kazanmaya başlamıştı.

Musk, 26 Mart 2022’de yaptığı bir paylaşımın ekran görüntüsünü de paylaşarak, “Tam da söz verdiğim” gibi yazdı. O tarihte Musk’a atılan bir tweet’te, Twitter’ın kuş logosunun köpekle değiştirilmesi teklif edilmişti.