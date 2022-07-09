Elon Musk Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter için sağladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğrulamıştı.

Elon Musk, Twitter'daki bot hesapların tamamını kaldırmak istediğini daha önce defalarca açıklamıştı.

Twitter karşı dava açacak

Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Musk'ın avukatları:"Sahte hesaplarla ilgili yanıt verilmedi"

Öte yandan Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

Elon Musk: Anlaşma askıya alındı

Ünlü milyarder, bugün yaptığı açıklamada, Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Tesla CEO'su, buna gerekçe olarak spam ve sahte hesaplarla ilgili bekleyen ayrıntıları gerekçe gösterdi.

Musk, "Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Elon Musk, ikna edilememiş olacak ki anlaşmadan çekildi.

Elon Musk, bot hesaplar hakkında daha fazla bilgi istedi

Elon Musk, avukatları aracılığıyla Twitter'a ulaştı ve bot hesaplarla ilgili daha fazla veri istedi. Gelen bilgilere göre Twitter, bu talebi kabul ederek Musk'a daha fazla veri verdi.

Elon Musk'ın, bot hesaplar hakkındaki verileri bizzat kendisinin inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği belirtilmişti.

Ne olmuştu

Şirket, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu tahmin etmişti. Musk, Twitter'ın paylaştığı bu rakamlara pek de inanmadı.

Ancak ünlü milyarder, daha sonra bir paylaşım daha yaparak hala satın almaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ayrıca şirket, Musk ile anlaşma sonuçlanana kadar, reklam verenlerin Twitter'da para harcamaya devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere, çeşitli risklerle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.