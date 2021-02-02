Elon Musk, Twitter'a ara verdi

Elon Musk twitinde, "Bir süreliğine Twitter dışında" olduğunu yazdı. Ünlü girişimci, 2 Haziran 2020'de de tamamen aynı ifadeyi kullanıp, daha önce Borsa Komisyonu ile başını belaya sokan platforma ara vermişti. Twitter molası daha sonra yaklaşık üç hafta sürmüştü.

Twitter'dan çıkmadan önce, Giga Berlin fabrikasının tamamlandığında Tesla için piller ve güç aktarma organları üretecek olan bir videosunu yayınladı. Ayrıca, kurduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink'teki çalışmalarda insan üzerindeki deneylerin bu yıl başlayabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Musk profilini basitçe "#bitcoin" BTCUSD olarak değiştirmiş ve GameStop hisselerinde ralliye de şaka olarak "GameStonk" adını vermişti.