Elon Musk Teslaya 1 dakika düşünceye 1 milyon kazanç sağlıyor!

Elon Musk, elektrikli araba üreticisi Tesla'yla havacılık ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX için "neredeyse aklını yitirecek kadar" çalıştığını itiraf etti.

Ayrıca şirketin "mali gelirini 100 milyon dolar artırdığını" belirttiği 30 dakikalık bir toplantıyı anımsadı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Musk yeni bir söyleşide, TED Başkanı Chris Anderson'a "Uyumayı zorlaştıran şey şu: Tesla ve SpaceX hakkında düşündüğüm her faydalı saat ve hatta dakika şirket üzerinde öyle büyük bir etkiye sahip ki, bildiğiniz gibi elimden geldiği kadar fazla, aslında neredeyse aklımı yitirecek kadar fazla çalışıyorum" dedi.

Elon Musk sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Tesla her faydalı, her yüksek kaliteli düşünmeyle geçen dakikanın şirket üzerinde 1 milyon dolar etki yaratacağı bir noktaya geliyor veya muhtemelen bu yıl gelecek ki bu çılgınca. Tesla haftada 2 milyar dolar gelir elde ediyorsa, bu haftada 7 günden, günde 300 milyon dolar eder. Şirketin mali gelirini yarım saatlik bir toplantıda 100 milyon dolar artırmayı başardığım birçok hadise oldu."

Geçen hafta Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolarlık nefes kesici bir teklif sunan Musk, 251 milyar dolar olarak bildirilen kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumuna da değindi.

Musk, "Kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcıyor olsam bu çok sorunlu olurdu ama durum böyle değil. Aslına bakılırsa şu an bir evim bile yok. Kelimenin tam manasıyla arkadaşlarımın evlerinde kalıyorum. Yatım yok. Tatile pek çıkmıyorum yani kişisel harcamalarım yüksek değil. Tek istisna uçak ama uçak kullanmazsam çalışmaya daha az vaktim kalır" dedi. (finansgundem)