Elon Musk ''Pamuk eller cebe'' dedi: Twitter Artık paralı olacak!

Habere göre, Musk'ın Twitter yazılımcı ekibine ilk talimatı, kullanıcıların mavi bir onay işareti satın almalarını sağlayan yeni bir ve aylık 19,99 dolar (yaklaşık 372 lira) ödeyecekleri yeni bir Twitter Blue katmanı oldu.

The Verge, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Musk, konuya aşina olan kişilere göre, çalışanlarından Twitter’ın ek özelliklerin kilidini açan aylık 4,99 dolarlık isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue'yu, daha pahalı bir abonelikle değiştirmelerini istedi. Twitter, yeni Twitter Blue aboneliği için aylık 19,99 ABD doları (yaklaşık 372 lira) talep etmeyi planlıyor, ancak bu fiyat değişebilir."

HALİ HAZIRDA MAVİ ONAY İŞARETİ OLANLAR DA ÜCRET ÖDEYECEK

Haberde Musk'ın ayrıca, zaten mavi onay işareti olan kullanıcılardan bunu korumak için aylık ücret almayı da düşündüğü belirtildi. Buna göre, Twitter’da sosyal medya fenomeni olmak, ya da mavi tıklı onaylanmış bir hesaba sahip olmanın fiyatı için yılda 239,88 dolar ödeme yapması gerekecek.

GELİRİN YÜZDE 50'SİNİN ABONELİKLERDEN GELMESİNİ İSTİYOR

Diğer taraftan Musk, abonelikleri uygulamada önemli bir fırsat olarak gördüğünün defalarca söyledi ve geçen hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda bir kez daha aboneliklerin gelecekte uygulamanın gelirinin yüzde 50'sini oluşturmasını beklediğini belirtti.

Bununla birlikte, Twitter'ın 2. çeyrek kazanç raporuna göre aylık geliri yaklaşık 1,2 milyar dolar, bu nedenle Musk aboneliklerde ayda yaklaşık 600 milyon dolar kazanmayı hedefliyor.

Şu anki durumda, Musk’ın bu hedefine ulaşması için ise Twitter'ın aktif kullanıcı tabanının yarısından fazlası olan 120 milyon kullanıcının Twitter Blue aboneliği için ayda 4,99 dolar (yaklaşık 93 lira) ödemesi gerekiyor.

Eğer Twitter Blue’nun fiyatı 19,99 dolara çıkarılırsa, ücretli abone sayısının 30 milyona (yaklaşık 372 lira) çıkması yeterli olacak.

MUSK, HEDEFİNDEN ÇOK UZAKTA

Ancak şimdiye kadar, yaklaşık 20 bin Twitter kullanıcısı Twitter Blue için ödeme yaptı. Bu nedenle Musk şu anda hedefinden çok uzak bir yerde bulunuyor.