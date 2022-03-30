Elon Musk kendi sosyal medyasını mı kuruyor

Bir twitter kullanıcısının ‘Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?’ sorusuna, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bunu ciddi şekilde düşüneceğini belirtti.

TWITTER İÇİN ANKET YAPTI

Elon Musk, takipçilerine ‘İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?’ sorusunu yönelterek twitter için bir anket yapmıştı. Ankete katılanların yüzde 70’ten fazlası ‘Hayır’ cevabını vermişti.

Elon Musk’ın daha öncede twitter algoritmalarını eleştiren paylaşımlarda bulunması, ‘Kendi sosyal medyasını mı oluşturuyor?’ sorusunu akılla getirdi. (kadınvekadın)