Elon Musk: İnsanlar ölmeli!

Uzay firması SpaceX’in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, yaşlanma karşıtı teknolojilere yönelik fikirlerini açıkladı.

The Wall Street Journal'ın CEO Konseyi Zirvesi'nin sanal oturumunda konuşan Musk, gazeteci Joanna Stern’in sorularını yanıtldı ve insanların daha uzun yaşamasını veya ölümsüz olmasını sağlamanın tehlikelerine dikkat çekti.

Dünyanın en zengin kişisi unvanlı girişimci, insanların ölmesi gerektiğini savundu.

"Ölmek bizim için önemli çünkü insanlar çoğu zaman fikirlerini değiştirmez, öylece ölür" diyen girişimci, şöyle ekledi:

Sonsuza kadar yaşarsanız yeni fikirlerin başarılı olamayacağı çok kemikleşmiş bir toplum haline gelebiliriz.

Gazetecinin "Şu sıralar Twitter’da yaşça büyük kişileri tiye aldığınızı görüyorum. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz veya bizim bilmediğimiz gizli bir teknoloji mi var?" sorusunu yönelttiği milyarder, şu ifadeleri kullandı:

Yaşlanmayla mücadele için herhangi bir gizli teknolojiden haberdar değilim. Ve gerçekten çok uzun bir süre yaşamak için uğraşmalı mıyız? Bilemiyorum.

Yaşlanma karşıtı teknolojilere yatırım yapan isimler arasında Jeff Bezos da gösteriliyor.

Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı startup'a yatırım yaptığına dair haberlerin ardından Musk, 7 Eylül'de rakibini tiye aldığı bir tweet atmıştı:

Bu işe yaramazsa Bezos ölüme dava açacak!

Musk söz konusu tweette Bezos’un NASA’ya dava açmasına atıf yapmıştı. Bezos’un kurucusu olduğu uzay firması Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'le anlaşmasına nisanda itiraz etmişti.

Bunun reddedilmesinin ardından konu ağustosta mahkemeye taşınmıştı.