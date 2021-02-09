Elon Musk'ın sevgilisi beynine çip taktıracak

Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes ve yakın arkadaşı repçi Lil Uzi Vert , birlikte "beyin çipi" taktırmayı planladıklarını söylediler.

Bu ilginç anlaşma, hafta sonu Lil Uzi'nin, Elon Musk'un demans gibi nörolojik durumlar için uzun vadeli tedavi sağlamak için insan beynine bir bilgisayar arayüzü yerleştirmeyi amaçlayan start-up firmasına atıfta bulunan "Neuralink" adlı bir tweet atması sonrası yaşandı .

Grimes, "Hadi beynimize çip taktıralım," diye cevapladı ve Lil Uzi'yi de teşvik etti. Uzi ise "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" diye karşılık verdi.

Grimes, şaka yapıyor gibi görünmüyor. Tweetlerinin devamında ciddi olduğunu hissettiren şarkıcı "2022'ye kadar çip için hazırlanalım. Bu deneysel bir ameliyat ama başarılı olursa Tanrıların ​​bilgisine sahip olacağız. haha... " diyerek bunu yaptırmayı kafasına koyduğunu belli etmiş oldu.