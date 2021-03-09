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PEUGEOT 208 VE SUV 2008, KADIN DÜNYASINDA YILIN OTOMOBİLİ SEÇİMLERİNDE KENDİ KATEGORİSİNDE İLK SIRADA YER ALDI.
ELON MUSK'IN ANNESİ MAYE MUSK, GOTURKIYE INSTAGRAM HESABINA KONUK OLDU
Türkiye’nin resmi tanıtım sayfası GoTurkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir canlı yayına imza attı. Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar olan annesi Maye Musk, GoTürkiye Instagram hesabı üzerinden gerçekleşen yayında oyuncu, yazar ve sağlıklı yaşam gurusu Ayşe Tolga’nın sorularını yanıtladı.
Bilim ve Teknoloji 09.03.2021, 13:38
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Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile organize edilen söyleşide, başarıları ile kadınlara örnek olan 72 yaşındaki Maye Musk, “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabı hakkında bilgi verdi. En çok satanlar listesine giren kitabında hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl baş ettiğini anlatan Musk, kitabı aynı sıkıntıları yaşayan kadınlara ilham vermesi amacıyla yazdığını belirtti.
Türkiye ile ilgili görüşlerini de paylaşan Maye Musk, daha önce İstanbul, Dalaman ve Bodrum’u ziyaret ettiğini, Türk insanına ve Türk yemeklerine hayran olduğunu belirterek ilk fırsatta yeniden Türkiye’ye gelmek istediğini dile getirdi.