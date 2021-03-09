ELON MUSK'IN ANNESİ MAYE MUSK, GOTURKIYE INSTAGRAM HESABINA KONUK OLDU

Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile organize edilen söyleşide, başarıları ile kadınlara örnek olan 72 yaşındaki Maye Musk, “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabı hakkında bilgi verdi. En çok satanlar listesine giren kitabında hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl baş ettiğini anlatan Musk, kitabı aynı sıkıntıları yaşayan kadınlara ilham vermesi amacıyla yazdığını belirtti.

Türkiye ile ilgili görüşlerini de paylaşan Maye Musk, daha önce İstanbul, Dalaman ve Bodrum’u ziyaret ettiğini, Türk insanına ve Türk yemeklerine hayran olduğunu belirterek ilk fırsatta yeniden Türkiye’ye gelmek istediğini dile getirdi.