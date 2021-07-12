Elektrikli otobüsler Türkiye’de ilk kez Samsun’da: Bakan Varank hizmete sunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yerli pille üretilecek elektrikli otobüslerin proje tanıtımı ve imza töreni için Bakan Mustafa Varank, Samsun’a geliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ile Samsun, egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren elektrikli toplu ulaşım sistemine geçiyor. Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak.

Lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta yerli ve milli araçlardan 10 otobüs alacak. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi kapsamında lityum pilli elektrikli otobüsleri devreye alacaklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu proje ilk kez Samsun’da hayata geçecek. Yakın gelecekte bu otobüsleri ulaşımda devreye alacağız. Yalnızca otobüs değil, şehir içi dolmuşlar ve ilçeler arası ulaşımın tamamını bu sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı, işletme maliyeti çok düşük toplu ulaşım ağını Samsun’da gerçekleştirmek” dedi.

Bu projenin tanıtımı ve imza töreni için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 16 Temmuz’da Samsun’a geleceğini hatırlatan Başkan Mustafa Demir, “O gün tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Elektrikli otobüsler artık bakanlığın bir projesi. İlk kez Samsun’da kullanılacak olması çok önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye’nin de yakın gelecekte kullanmaya başlayacağı bu teknoloji, şehrimize önemli bir değer katacak” ifadelerini kullandı.