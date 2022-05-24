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Elektrikli araçlar sadece kablo ile hızlı şarj edilecek

Kart taşıma veya cep telefonu uygulaması bulundurmaya gerek duyulmadan elektrikli araç şarjını sağlayan en-ix teknolojisinin dünyada çığır açacağını belirten En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Dünyada ve Türkiye de çığır açacak en-ix teknolojisi, elektrikli şarj istasyonundaki soketi araca takar takmaz ikmal otomatik olarak başlıyor. Sonrasında ödeme işlemi otomatik olarak tamamlayarak uçtan uca benzersiz sistem olarak fark oluşturuyor” dedi.

Bilim ve Teknoloji 24.05.2022, 16:21
Elektrikli araçlar sadece kablo ile hızlı şarj edilecek

Kart taşıma veya cep telefonu uygulaması bulundurmaya gerek duyulmadan elektrikli araç şarjını sağlayan en-ix teknolojisinin dünyada çığır açacağını belirten En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Dünyada ve Türkiye de çığır açacak en-ix teknolojisi, elektrikli şarj istasyonundaki soketi araca takar takmaz ikmal otomatik olarak başlıyor. Sonrasında ödeme işlemi otomatik olarak tamamlayarak uçtan uca benzersiz sistem olarak fark oluşturuyor” dedi.

Dünyada sıkça duyulmaya başlanan en-ix teknolojisi ile kullanıcılara konforlu bir hizmet sunuyor. Bu yeni sisteme göre elektrikli araca şarj yapmak için kart veya cep telefonu uygulaması bulundurmaya gerek kalmıyor. En-ix teknolojisi çerçevesinde araç tüketimleri kontrol edilirken, çeşitli ödeme sistemleri ile birlikte kredi kartı tanımlama alt yapısı kullanarak temassız ödeme imkânlarından yararlanılabiliyor. Bunun için sadece şarj kablosunu ilgili sokete takmak gerekiyor.

Elektrikli araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayan ve enerji dönüşümüne yeni bir heyecan getiren en-ix teknolojisi ile duyduğu gururu paylaşan En Yakıt A.Ş. Genel Müdürü Tayfun Şenses, "En-ix teknolojisi sayesinde elektrikli aracınızı alıp şarj istasyonuna gidiyorsunuz, şarj soketini takıyorsunuz ve şarj otomatik başlıyor. Şu anda kullandığımız en-ix teknolojisi dünyada bir ilk. Bu sayede kart kullanmanıza ve taşımanıza gerek olmadan, hatta cep telefonuna bile ihtiyaç duymadan şarjı başlatabilirsiniz. Biz de elektrikli araç kullanıcıları kadar heyecanlıyız, bu kolaylığın müthiş bir konfor sağladığını, pratik ve hızlı olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

“Uçtan uca teknolojisi ile en-ix çığır açacak”

En-ix teknolojisinin enerji dönüşümüne büyük yenilik, coşku ve heyecan getireceğini ifade eden Şenses, "Dünyada ve Türkiye’de ilk defa uygulanacak en-ix teknolojisini kullanmaya başlıyoruz. Elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların kart okutarak veya cep telefonu üzerinden başlatılan şarj işlemi, yerini artık en-ix teknolojisine bırakıyor. Dünyada ve Türkiye de çığır açacak en-ix teknolojisi, elektrikli şarj istasyonundaki soketi araca takar takmaz ikmal otomatik olarak başlıyor. Sonrasında ödeme işlemi otomatik olarak tamamlayarak uçtan uca benzersiz sistem olarak fark oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

“Gururluyuz”

Dünyada ve Türkiye’de en-ix teknolojisini ilk kez yaşama geçirmenin gururunu ve heyecanını Şenses, "Türkiye’nin yeni nesil enerji ikmalcisi En Yakıt, sektörde ve dünyada tüm gelişmeleri yakından takip ederek inovatif adımları atmanın, yenilikçi ruhla ilerlemenin, globalleşen hayatta teknolojiyle oluşan değişimin öncüsü olmaktan gurur duyuyor. Bu sayede oluşturduğu farkla araç kullanıcıları için büyük kolaylıklar, konfor ve tasarruf sağlıyor, çevreci, yaşama saygılı, hızlı ve pratik yöntemlerle heyecanı büyütüyor. Tercih ettiğimiz en-ix teknolojisi ile elektrik araç ekosisteminde büyük bir ihtiyacı karşılayarak, şarj öncesi ve sonrası farkını ortaya koyuyor. Hızlı şarj ikmali ile zaman tasarrufu sağlarken kullanıcı dostu kimliğiyle de öne çıkıyor. Kısaca en-ix teknolojisi dünyada ilk ve tek olarak ülkemizde elektrikli araç sahipleri için müjde niteliğinde. Enerji dönüşümüne heyecan katan ve elektrikli araç kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayan en-ix teknolojisi ile herkesi tanışmaya çağırıyoruz."

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