Elektrik tellerinin kartalları havadan helikopterle bakım çalışmaları gerçekleştiriyor

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ekipleri, bakım çalışmalarını havadan helikopterle gerçekleştiriyor. Helikopterden sarkıtılan sepette akımın olduğu tellere müdahale eden ekipler, yaptıkları tehlikeli işle görenleri hayran bırakıyor.

TEİAŞ tarafından havadan helikopter yardımı ile hat bakım çalışması, ikaz küresi montajı ve yüksek gerilim hatları izolatör temizliği gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipler, helikopterle sarkıtılan bir sepette tellere müdahale ediyor. Bu iş için havada bir denge kurmaları gereken ekipler, 170 bin voltluk hatta elektriği kesmeden çalışıyor. Üç yıldır yapılan canlı bakım ve onarım sistemi, daha önce Kanada ve Amerika gibi ülkelerde uygulanmasının ardından Türkiye’de de uygulanıyor. Bakım çalışması için özel hazırlıklar yapan 15 kişilik özel birimde her ekip belli sayıda personelle müdahaleye çıkıyor. Ekipler, bakım çalışmasının bir parçası olan tellerin yıkanıp temizlenmesini de havadan yapabiliyor. Helikopterle müdahalede hem elektriğin kesilmesi gerekmiyor hem de yerel ekiplerin haftalar ve aylar içerisinde yapılabileceği çalışmalar helikopter ekipleri tarafından günler içerisinde tamamlanıyor. Aşırı yağmur ve rüzgar hariç her hava şartında çalışabilen ekipler, 3 yılda 17 bin bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Söz konusu özel birimin helikopter pilotu Umur Gömbül, “Uçuş sırasında iki pilot ve sepette de 3 teknisyen olmakla beraber 5 kişiyiz. Yerde de sayıları 10-15 civarında olan arkadaşlar bize destek veriyor” dedi.

TEİAŞ helikopterle bakım mühendisi Serhat Erman ise Türkiye’nin zorlu bir coğrafyası olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bizim hatlarımız da bu coğrafyanın her kesiminden geçiyor. Yerden erişimin çok zor veya imkansız olduğu enerji iletim hatlarımızda onarım montaj yapacağımız kısımlara havadan ulaşarak, çok daha hızlı bir sürede çok daha fazla adet iş yapabilmekteyiz” dedi.

Teknisyen Abdullah Deniz, havadan müdahaleye ilişkin şunları söyledi:

“Riskleri tabii ki var, sonuçta faz toprak arasına giriyoruz. Önlemlerimiz; iletken kıyafet giyiyoruz. Giydiğimiz kıyafet iletken, eldivenlerimiz iletken, bu iş için tasarlanmış bir kıyafet. Severek yapıyorum. Sevmeyen de bu işi zaten yapamaz. Havadan yapmak bu işleri epey kolaylaştırıyor. Normal bir ekiple bu işi yapıyor olsak mesela bugün ikaz küresi taktık, yaklaşık iki üç saatlik bir zaman diliminde 40 küsur ikaz küresi montajı yaptık. Belki bir ekiple direğe çıkacağız, otele gideceğiz, epey zahmetli olacak ve belki bir gün akşama kadar 10 tane ancak takarız.”