Elektrik ihtiyacı yeşil enerjiden

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile 136 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve 24 milyon adet ağaç doğaya kazandırılmış olunacak.

DBE Enerji ile Siemens’in iştirakı Kaco, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında kullanılmak üzere 200 MW’lık güneş enerjisi santralleri için iş birliğine imza attı. Anlaşma sonrasında projelerin tamamı hayata geçtiğinde 200 MW’lık GES yatırımı ile 136 bin hanenin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş ve 312 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçilmiş olacak.

DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “İmzaladığımız anlaşma neticesinde 200 MW’lık güneş enerjisi santralleri için teknolojik olarak en gelişmiş komponentlere sahip olan Blueplanet 165.0 TL3 inverter serisini kullanacağız. Projelerimizin tamamı hayata geçtiğinde 200 MW’lık GES yatırımı ile 136 bin hanenin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş olunacak ve 312 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek. Ayrıca 24 milyon adet ağaç doğaya kazandırılmış olunacak” dedi.