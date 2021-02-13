Elektrik dağıtım sektörü zorlu kış şartlarına hazır

.Türkiye’nin tamamını kapsayan 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısına ilişkin bir açıklama yaptı. Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle yaşamın olumsuz etkilenebileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı elektrik dağıtım sektörünün hazırlıklarını tamamlandığı belirtildi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 81 iline hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamının seferber olduğu ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk uyarıyla birlikte tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlandığını ve şirketlerin alarm hâlinde olduğunu dile getiren Çeçen şunları ifade etti:

“Sektör olarak, zorlu kış şartlarına hazırlıklıyız. Olumsuz hava koşullarına karşı başta Marmara Bölgesi’ndeki şirketlerimiz olmak üzere tüm elektrik dağıtım şirketlerimiz teyakkuza geçti. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor. Kesintisiz elektrik arzına yönelik tüm senaryolarımızı hazırladık ve müdahale planlarımızı belirledik. Olumsuz hava koşullarını gözeterek acil müdahale ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Ülke genelinde etkisini gösterecek olumsuz hava şartları için yaklaşık 4 binin üzerinde personel ve 3 binin üzerinde arazi aracı ile önlemlerimizi aldık. Acil durumlar için jeneratörlerimizi ve mobil trafolarımızı hazırda bekletiyoruz. Meteoroloji uyarılarını yakından izleyerek arıza ekiplerimizin vardiyalarını belirliyor ve gerekli durumlarda sayıları hızla artırılabilecek şekilde planlama yapıyoruz.”

“Alo 186 ekiplerimiz 7/24 hazır bekliyor”

Alo 186 Çağrı Merkezi ile vatandaşların arıza ihbarlarının yanı sıra talep ve önerilerinin de alındığını ve hızlı müdahale için anında saha ekiplerine yönlendirildiğini vurgulayan Çeçen, “İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi ile müşteriler, ihtiyaçlarıyla ilgili seçimi yaparak, doğrudan ilgili müşteri hizmetleri yetkilisine bağlanabiliyor” dedi.

Çeçen, tüketicilerin arıza ihbar süreçlerinde şirketlerin mobil uygulamalarını da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.