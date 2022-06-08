Elbistan çiftçisi zirai ilaçlamada ‘dron’ teknolojisi ile tanıştı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çiftçiler zirai ilaçlamada dron teknolojisini kullanmaya başladı.

Son yıllarda tarımsal ve zirai uygulamalarda da kullanılmaya başlayan dron teknolojisi, Elbistan çiftçisi tarafından da test edildi. Özel bir firma tarafından Çıtlık, İğde, Hasankendi ve Bakış mahallelerindeki araziler dron ile ilaçlandı. Bu sayede çiftçiler hem zamandan, hem ilaçtan tasarruf sağlıyor. Ayrıca çiftçiler, dron sayesinde traktörün ilaçlama yaparken ürüne verdiği zarardan da kurtulmuş oluyor.

Firma yetkilisi Recep Tarık Atmaca, tüm zirai ilaçlamaları dron ile yapabildiklerini söyledi.

Ot, süne, pas, her türlü böcek, potasyum gibi zirai ilaçların; buğday, mısır, ayçiçeği ve şekerpancarı tarlalarında dron ile uygulanabildiğini ifade eden Atmaca, “Dronumuz 30 litre depo kapasiteli. 30 litre ile 20 dönüme ilaç endeksliyoruz. Çok kısa bir sürede bu işlemi tamamlıyoruz. Normalde diğer yöntemlerle atılan ilaçlarda bir damla ilaç 50 parçaya bölünürken dron ile atıldığında 480 parçaya bölünüyor. Bu da ürünlerin korunması açısından büyük avantaj sunuyor. İnsan kaynaklı ezilme yok, ürün kaybı olmuyor" dedi.

Tarlalarında ilk kez dron teknolojisini kullanan çiftçiler ise, zamandan büyük tasarruf sağladıklarını ve ürünlerinin de zayiatını engellediklerini dile getirdiler.

Teknolojinin nimetlerinden yararlandıklarını söyleyen çiftçiler, “Birçok yörede bu şekilde ilaçlama yapıldığını duyuyorduk. Bugün biz de bunu uygulama imkanını yakaladık. Çok güzel bir teknoloji. Kendi kendine ilaçlıyor. Traktör derdi yok, insan gücü kullanılmıyor” şeklinde konuştular.