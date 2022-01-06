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Elazığlı gençlerden önemli başarı: Yerli ve milli imkanlarla ’elektronik devre kartı’ geliştirildi

İpek Yolu mühendislerinin tasarlayıp ürettiği ve birçok alanda kullanılması planlanan İpek Yolu elektronik geliştirme kartının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Otonom araçlar, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı tarım uygulamaları, nesnelerin interneti ve programlama gibi birçok yazılım teknolojilerinin geliştirilebileceği bu kart, yerli imkanlarla ve İpek Yolu markasıyla Elazığ’da üretildi.

Bilim ve Teknoloji 06.01.2022, 09:49
Elazığlı gençlerden önemli başarı: Yerli ve milli imkanlarla ’elektronik devre kartı’ geliştirildi

İpek Yolu mühendislerinin tasarlayıp ürettiği ve birçok alanda kullanılması planlanan İpek Yolu elektronik geliştirme kartının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Otonom araçlar, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı tarım uygulamaları, nesnelerin interneti ve programlama gibi birçok yazılım teknolojilerinin geliştirilebileceği bu kart, yerli imkanlarla ve İpek Yolu markasıyla Elazığ’da üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin çeşitli meslek dallarına yönelik eğitim aldığı merkez, geliştirilen projelerle meyvelerini alıyor. Son olarak, Çin’den ithal edilen elektronik devre kartlarını artık kendi genç ekibi ile üretmeye başlayarak önemli bir çalışmaya imza atan merkez, Girişimcilik Kuluçka Merkezinde robotik kodlamalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yerli ve milli kart geliştirdi. İpek Yolu adı verilen ‘elektronik geliştirme kartı’ sayesinde hem yurt dışından kart ithal etmeye gerek kalmayacak hem de otonom araçlar, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı tarım uygulamaları, nesnelerin interneti ve programlama gibi birçok yazılım teknolojileri geliştirilebilecek.

"Bu teknoloji yaygın olarak Çin’de üretiliyor"

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, merkez olarak Girişimcilik Kuluçka Merkezinde robotik kodlamalarda kullandıkları elektronik devre kartlarının üretimine geçtiklerini söyledi. Normalde şu anda kullandıkları robotik setlerde Çin’den ithal ettikleri Arduino setlerin olduğunu dile getiren Karabulut, “Ancak biz İpek Yolu mühendisleri olarak kendi özgün yazılımımız ile geliştirdiğimiz girişim kartlarımızı robotik eğitimlerimizde kullanmaya başladık. Bu teknolojiyi artık İpek Yolunda yaygınlaştırarak ülkemize robotik kodlama eğitimlerinde ve farklı cihazlarda kullanılabilecek bir devre kartını artık üretmeye başlayacağız. Bu teknoloji yaygın olarak Çin’de üretiliyor. Ancak ülkemizde yaygın olmamakla birlikte üreten bazı yerler var İpek Yolu olarak da Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde bu kartı üreten tek merkez olarak faaliyetlere başladık” dedi.

"Ürettiğimiz bütün cihazların ana beynini bu kart oluşturuyor"

Bu kartın özellikle temel düzeyde Arduino set olarak geçtiğini dile getiren Karabulut, “Robotik kodlama eğitimlerinde robotlarda kullanılan bir devre kartı ancak ürettiğimiz bütün cihazların aslında ana beynini bu kart oluşturuyor. Bu kartı hangi yazılımı yüklerseniz cihaz o yazılımla çalışır. Aslında biz burada bu teknolojiyi geliştirmiş olduk ve AR-GE çalışmaları sürüyor. İlerleyen süreçlerde İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi olarak üreteceğimiz bütün cihazların artık kendi devre kartlarını kendi yazılımımızla biz üretmiş olacağız. İpek Yolu olarak TEKNOFEST yarışmasında roket kategorisinde Türkiye ikinciliği aldık ayrıca drone ürettik ve onunla da yarışmaya katıldık. Üç cihazımıza da kendi ürettiğimiz devre kartlarını yerleştirerek yarıştık başarılar elde ettik” diye konuştu.

"Merkezde tüm ürünleri geliştirebiliriz"

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Girişimci Kuluçka Merkezi Koordinatörü Mekatronik Mühendisi Safa Kaya ise merkezlerinde her projenin literatür çalışmasından başlayıp en son aşamasına kadar tüm ürünleri geliştirebileceklerini söyledi. Kaya, “İpek Yolu mühendisleri olarak 8 ay önce başladığımız İpek Yolu elektronik geliştirme kartının çalışmalarını bitirdik. Buradaki elektronik kartımızı tüm temel düzey robotların kodlama eğitimlerinde kullanabilir. Kartın üzerinde kullandığımız işlemciyle beraber bir evi akılı hale getirebilirsiniz. Bizim buradaki amacımız bu teknolojinin Elazığ’da ve bölgede geliştirildiğini ve bundan sonraki süreçte İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinin bu tarz çalışmalara ve arka plandaki teknolojiye hakim olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İpek Yolu olarak burada sadece eğitim vermiyoruz. Bunun yanında ulusal ve uluslararası alanlarda kendimizi göstereceğimiz bu tarz elektronik geliştirme kartlarını geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim halihazırda en temelden alıp versiyonlaştırarak sonraki aşamalarda hem gençlerin hem de üniversite öğrencilerinin kullanabileceği ve gerçek makinelerde kullanılacak elektronik kartları geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız sadece bir kartı geliştirip bırakmak değil. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilirlik kısmında da bu kartların hem önemini anlatacağız hem de eğitim verip proje geliştireceğiz. İpek Yolu markasıyla geliştirmemizin bölge ve Elazığ için anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde üretiliyor. Bizim amacımız, herhangi bir şehirle yarışmak değil, batıdaki teknolojilerin doğuda da geliştirilebildiğini, Anadolu’dan böyle teknolojilerin çıkabildiğini göstermek istedik” şeklinde konuştu.

İpek Yolu Gençlik Merkezi, son olarak düzenlenen TEKNOFEST’te roket kategorisinde Türkiye ikinciliği ve ‘En İyi Takım Ruhu’ gibi ödüller alarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, ürettikleri üç cihazla yarışmaya katılan merkez, geliştirdikleri devre kartları sayesinde 44 bin 912 takım arasında ikinci oldu.

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