Elazığ’da akıllı ulaşım dönemi başladı

Elazığ’da, Kioks cihazları, akıllı duraklar ve akıllı ulaşım sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırıldı.

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşımda kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından teknolojik altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi kapsamında, Kioks cihazları, Akıllı Duraklar ve Akıllı Ulaşım Sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırıldı. Şehrin 17 noktasında kurulan KİOSK cihazları vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, Kioks cihazları aracılığıyla 7/24 hem nakit hem kredi kartı ile kart satın alma, bakiye dolum ve kart vizeleme işlemi yapabilecek.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yolcuların zamanlarını verimli kullanmalarına olanak sağlayan sistem doğrultusunda şehrin 4 ayrı noktasında Akıllı Durak kurulumu gerçekleştirildi. Düzenleme doğrultusunda, Öğretmenevi, Elazığ Belediyesi Otobüs Amirliği, Yeni Camii, Fethi Sekin Şehir Hastanesi, kurulan akıllı duraklar aracılığıyla vatandaşlar duraktan geçecek araçların kaç dakika içerisinde durağa varacağını takip edilebilecekler. Vatandaşlar web sayfası üzerinden, online bakiye yükleme-sorgulama ve kart vizeleme işlemlerini yapılabilecek. Uygulama üzerinden ayrıca kart satın alım merkezlerinin konumları, toplu ulaşım araçlarının konumları, güzergahları ve hareket saatleri takip edilebilecek. Google Play veya App Store’a ‘Elazığ Ulaşım’ yazarak indirilecek uygulama ile bakiye sorgulama, bakiye dolum ve kart satın alım merkezlerinin konumları, toplu ulaşım araçlarının konumları, güzergahları ve hareket saatleri takip edilebilecek. Yine uygulama üzerinde yer alan NFC temassız bilet al seçeneği ile şehir içi hatlarda geçerli tek kullanımlık bilet satın alınabilecek, QR bilet seçeneği ile ise tek kullanımlık karekod bilet satın alarak temassız bir şekilde seyahat edilebilecek” denildi.