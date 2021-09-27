Elazığ takımından Teknofest’te önemli başarı: Yüksek irtifa kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettiler

Tasarladıkları roket ile Teknofest’e katılan Elazığ ekibi Gökruh-Troket takımı, yüksek irtifa kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Atatürk Havalimanında 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 4’üncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Elazığ’dan katılan takımlardan önemli başarılar geldi. Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Tasarım ve İnovasyon Merkezinin AR-GE bölümünde Fırat Üniversitesi öğrencileri ile birlikte kurulan Gökruh-Troket takımı, tasarladıkları roketlerle yarışmaya katıldı. Kendi kategorisinde önemli bir başarıya imza atan Elazığlı takım, üçüncülük elde etti.

Gökruh-Troket takımının ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Sage Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mandal verdi.