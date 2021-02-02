El yapımı taşıt ilgi odağı oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Akçatarla Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Gül, kendi imkanlarıyla oluşturduğu motorlu taşıt mahallelinin ilgi odağı olurken, projelerini ve düşüncelerini geliştirmek istediğini söyledi.

Çarşamba ilçesine bağlı Akçatarla Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşında ki Çiftçi Mustafa Gül, ailesi ve çevresindeki olumsuz düşüncelere rağmen hobi olarak başladığı ve kendi imkanlarıyla oluşturduğu motorlu taşıt, mahallede ki arkadaşlarının ilgi odağı oldu. Kimi işlerinde bu taşıttan faydalandığını anlatan Mustafa Gül, imkânlarının geniş olması halinde daha fazla şeyler üreteceğini söyledi.

"Kendi imkanlarımla bu haline getirebildim"

Çok önceden parçaları birleştirme işlerine yoğun ilgi duyduğunu anlatan Çiftçi Mustafa Gül, “Eskiden motosiklet tutkusu vardı. Motosikletle çok uğraşıyordum. Sonra motosikletimi bu hale getirmek için ne yapabilirim diye düşündüm 4 tekerlekli bir vasıta haline getirmek istedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Kendi imkanlarımla kendim kaynak ve spiral kullanarak tamamen kendi imkanlarımla yapıp bozmak suretiyle bir iki defa deneyince en son bu haline getirebildim” dedi.

"Senin emsallerin uzaya gidiyor uğraşma"

Uğraştığı hobilerinin ailesi ve çevresi tarafından ilk önce yadırganmasından yakınan Mustafa Gül, "Tabii komşularım da, ailemde beni yadırgayanlar oldu. Senin emsallerin uzaya gidiyor uğraşma diyenler oldu hatta emsallerin uzaya çıkıyor bununla uğraşma diyen bile oldu ama aynı zamanda ya iste sen istersen yaparsın, sen de bu zeka var diyenler de oldu. Her şeye rağmen bir hevesti hobiydi benim için yapabilir miyim diye kendimi denedim bu kadar becerebildim. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Kendi kaynaklarımla bu kadar olabildi" şeklinde konuştu.

"İmkanım olsa tank bile yaparım"

Kendi imkanlarıyla bunu ürettiğini daha fazla imkanı olsa başka şeylerde yapabileceğini kaydeden Gül, "Bunun maliyeti aslında pat pat tekeri, araba direksiyonu, traktör koltuğunu ve buna benzer şeyleri bir araya getirerek yaptım. Yaklaşık 3 bin TL maliyetle oldu. Tamamen hurdadan toplamak suretiyle. Tarlaya bağ bahçeye gitmek için kullanıyorum . İşimi çok rahat görüyor. İmkanım olsa tank bile yaparım o kadar kendime güveniyorum. Bu bir imkan meselesi büyük bir torna lazım. Büyük gaz altı kaynakları lazım. Bizim evde hurdadan aldığımız kaynakla bu kadar oluyor. Bu bir hobi olarak heves ederek yaptığımız bir şeydi" diye konuştu.

"Başarılı olacağına umudum var"

Söz konusu motosikleti yapabilmek için oğlu Mustafa Gül’ün çok uğraş verdiğini yapma demelerine rağmen kararından vazgeçmediğini anlatan Mustafa Gül’ün babası Kemalettin Gül, "Oğlumun bu gibi şeylere ilgisi çok fazlaydı. ’Uğraşma kendini yorma’ demişsem de merakı çoktu. Günlerce uğraştı. Yaptı, bozdu, kırdı yenisini yaptı işin sonunda bu aracı yapabildi. Oğlum pek ilgilenme rahat dur dediysem de yine de durmadı. Sanırım çevresi tarafından beğenilen bir araç oldu. Benim de hoşuma gidiyor bazen binip diğer arabalarımız olmasına rağmen bu araçla biraz yol kat ediyorum. Oğlumun arkadaşları ve çevresi tarafından böyle şeyler yapılsın isteniyor. Ben de başarılı olacağına umudum var" ifadelerini kullandı.

"Tank bile yapacağına inanıyoruz"

Elindeki imkanlarını kullanarak yapılan en iyi bir yapı olduğunu ve sonradan çok ilgi duyulan bir araç olmasını vurgulayan Mustafa Gül’ün arkadaşı Hakan Kurt şu sözleri söyledi: "Mustafa arkadaşımız küçüklüğünden beri bu tarz şeyleri merakı olan bir insandı. Bir yerden kaşiflerin çoğuna deli denir ilk etapta. İmkanlar dahilinde yapılmış olan bir alet, hatta güzelde oldu eğlenmiyoruz. İlk etapta çok ilgi görmedi ama sonrasında meydana çıkınca bayağı ilgi gördü. Sosyal medya üzerinde fark edildi. Biz bunu eğlencenin yanı sıra bölge fındık bahçesi olan bir yer olduğu için gerek ilaçlama olsun bazı hususlarda da geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda imkanlar dahilinde biraz zorlayıp değişik bir model üzerinde de çalışması var şu an bizde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde onunda dediği gibi tank bile yapacağına inanıyoruz."