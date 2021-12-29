Ekonomik dalgalanma oyun sektörünü nasıl etkiliyor

- Başlamadan önce sizi tanımayanlar için kendinizden ve Oyunfor’dan bahsedebilir misiniz?

Tabii ki. Ben Mehmet Masum Dumanoğlu. Sakarya Üniversitesi - İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi - İşletme mezunuyum. 10 yıl boyunca oyunfor.com'un her departmanında çalışma fırsatı buldum. Uzunca bir süredir de şirketin Genel Müdürlüğü’nü yürütüyorum. 10 yıldır e-ticaret hizmeti veren Oyunfor; Google Play, Microsoft, Steam, Tencent, Gameforge, Ubisoft, Konami ve Riot Games gibi global markaların içinde yer aldığı 85’in üzerinde oyun firmasının Türkiye’deki yetkili satıcısı olarak en geniş oyun kataloğuna sahip ‘oyun satış’ platformlarından biri. Oyunfor.com’u kısaca; oyun anahtarları, e-pin, hediye kartları ve farklı oyun platformlarına ait her tür ürünün güvenli, hızlı ve ucuz alınabileceği bir platform olarak tanıtabiliriz.





- Oyun dünyasına tamamen yabancı olan okurlar ve işin ticari tarafı ile hiç ilgilenmemiş oyunseverler için Türkiye’de video oyun ticaretinin nasıl yürüdüğünden basitçe bahsedebilir misiniz?

Aslına bakarsanız bu konuyu Türkiye özelinde değil de global olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır çünkü artık video oyunları tüm dünyaya satılmak üzere geliştiriliyor ve üreticiler, kendi dijital satış platformlarını oluşturarak dünyanın her yerine tek bir ¨tezgahtan¨ satış yapabiliyor. Eskiden coğrafi koşullar ve kültür gibi unsurlar da çok önemliydi ama günümüzde yerel farklılıklara yol açan majör faktörün ekonomik parametreler olduğunu söyleyebiliriz. Global bir ürün geliştirmiş, fiyatını belirlemiş ve tek bir tezgahtan satışa sunmuş olabilirsiniz ama müşterilerin ürüne gösterdikleri ilgi, yaşadıkları ülkelerin ekonomik koşullarına ve satın alma güçlerine göre şekilleniyor. Oyunfor gibi oluşumlar tam da bu noktada devreye girerek birbirlerinin isteklerine cevap vermekte zorlanan global üretici ile yerel tüketici arasında bir köprü kurmaya, uzlaşı sağlamaya çalışıyor.



- Son dönemde yaşadığımız ekonomik dalgalanma sebebiyle bu misyonla hareket etmek zorlaşmış olmalı. Bu konu özelinde global üretici ile yerel tüketici arasında bir uzlaşı sağlayabiliyor musunuz?

Sizin de vurgulamış olduğunuz gibi son dönemde bunun zorlaştığını söyleyebilirim. Son dönemlerde Türk lirasının yaşadığı değer kaybı alım gücünü düşürdü ve Türk oyunseverler için PC ve PC donanımlarına, oyun konsolu ve AAA oyunlara erişmek oldukça zorlaştı. Bu durum bizi de alternatif çözüm arayışlarına itiyor. Çalıştığımız global oyun firmalarıyla görüşerek fiyatları ucuzlatmak için yollar arıyor, oyunları Türk oyunseverler için daha ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Oyunseverlerin mevcut şartlara göre değişen yönelimlerini, oynadıkları platform ve oyunları iyi analiz ederek o platform ve oyunlar özelinde erişim kolaylığı ve avantajlar sağlamaya çalışıyoruz.



- Tüm bunların ışığında, geride bıraktığımız yılı ve önümüzdeki yılı değerlendirmeniz gerekirse neler söyleyebilirsiniz?

2021, tüm olumsuzluklara rağmen yüksek satış rakamları yakaladığımız bir yıl oldu. İnsanlar hobilerinden vazgeçmiyor, hobileri ile ilgilenmek için daha ulaşılabilir, alternatif yollar arıyor. Yıllık satış verilerimize göre 2021 yılında yapılan oyun harcamalarının %56’sı mobil oyunlarda gerçekleşmiş. Bu oran ekonomik gidişatla doğru orantılı olarak yıldan yıla artmaya devam ediyor. Belki konsolları, ekran kartlarını, VR gözlükleri, AAA oyunları edinmekte zorlanıyoruz ama oyun oynamayı bırakmıyoruz. Önümüzdeki süreçte oyun sektörü adına yaşanabilecek en kötü senaryo, sektörün büyük ölçüde ücretsiz mobil oyunlara / PC oyunlarına göre şekillenmesi olabilir. Türk lirasının dalgalı grafiği önümüzü görmemizi zorlaştırsa da son düzenlemeyle biraz olsun tolere edilebilir hale geldi. Umarım para birimimiz değer kazanmaya devam eder ve gelecek röportajda bambaşka bir senaryo üzerine konuşma şansı buluruz.



- Sektör bileşenlerine ve oyunseverlere önümüzdeki süreçle ilgili tavsiyeleriniz olur mu?

Kullanıcılara tavsiyem özellikle indirim günlerini beklemeleri ve ayrı ayrı oyun satın almak yerine platform üyelikleri satın alarak ay boyunca daha fazla oyuna erişim imkanı sağlamaya çalışmaları olur. Bahsetmiş olduğum gibi, biz üstümüze düşeni yapıp global oyun firmalarını yerel fiyatlandırma yapmaları için teşvik etmeye ve kullanıcılarımıza olabilecek en uygun fiyatları sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun yeni yılda da kullanıcılarımızın ve tüm sektörün yanında olacağız.