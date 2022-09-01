Eğitim öğretimleri başlamadan, Bilim Tarlası’na ilk adımı attılar

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yeni kayıt yaptırmış öğrencileri eğitim-öğretim yılından önce Ar-Ge merkezinde fasulye hasadı yaptıktan sonra çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, “Fakültemize yeni başlayan, kayıtlarını yaptıran öğrencilerimize yönelik etkinlik düzenliyoruz. Tarımsal Ar-Ge Merkezimizde şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaları öğrenci arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. Bu çerçevede onların motivasyonunu sağlayabilmek, onlarla zirai olarak neler yaptığımızı, hangi aşamada olduğumuzu anlatıyoruz. Öğrencilimizin de bu çalışmaları incelemesini ve önümüzdeki süreçte bizlere nasıl katkı sağlayacaklarını görmeleri açısından biz onlara bilgi veriyoruz” dedi.

“Bitki Koruma bölümümüz bu yıl 20 Türk 10’da yabancı öğrenci aldı”

Karaköy, Bitki Koruma bölümünün bu yıl 20 Türk 10’da yabancı öğrenci aldığını söyleyerek, “Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültemiz ilk öğrencilerini aldı. Bitki Koruma bölümümüz bu yıl 20 Türk 10 da Yabancı öğrenci aldı. Bu öğrencilerimizle kontenjanlarımızın tamamı doldu. Kayıtlar yaptırıldı. 3 Ekim 2022 tarihinde de eğitim öğretim başlayacak. 3 Ekim 2022 tarihine kadarki süreç içerisinde arkadaşlarımızla birlikte oryantasyon eğitimini tamamlayarak öğrencilerimizin hazır bir şekilde Fakültemizde Bitki Koruma bölümümüzde derslere başlamaları sağlanacak. Biz özellikle uygulamalı eğitime çok çok önem vermekteyiz. Elbette ki teorik bilgiler çok mühim. Ancak sahamızda çok geniş bir ürün çeşitliliği üzerinde ıslah çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede yetiştiricilik ve ıslah çalışmaları konusunda öğrencilerimizin bilgilerinin artırılması sağlanacak. Sektörle yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde de bu arkadaşlarımız ilerleyen yıllarda özel sektörde aranan birer eleman olarak yetiştirilmesini sağlamış olacağız. Gerek öğrenci değişimi gerekse özel sektörle birlikte yaptığımız protokollerimiz çerçevesinde öğrenci arkadaşlarımızın stajlarını da yapmalarını sağlayacağız. Yurt dışında da bulunmalarını sağlayacağız. Gerek dil eğitimlerinin verilmesi gerekse teknik bilgilerinin artırılması konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu çerçevesinde de hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Daha okulumuz açılmadan böyle bir uygulama yapıldığı için mutluyum”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Lisans Öğrencisi Dilara Yücesoy, “Okulumuz açılmadan araziye geldik. Burada hocalarımızla birlikte fasulye hasadı gerçekleştirdik. Daha okulumuz açılmadan böyle bir uygulama yapıldığı için mutluyum. Bölümümü tanımak istedim. Yapabileceğimi düşündüm, hocalarımı da araştırdığımda iyi bir akademik kadro olduğunu görünce Bitki Koruma bölümünü tercih ettim” şeklinde konuştu.

Afrikalı Hassan’da Bilim ve Teknoloji Üniversitesini seçti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Lisans Öğrencisi İbrahim Hassan Koroma, “Afrika Bölgesinde bulunan Sierra Leone’den geldim. 2018 yılında Türkiye’ye geldim. İlk geldiğimde Sivas Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencisi oldum. Mezun oldum şu anda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih ettim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite kaliteli bir üniversite olacak. Ne yaptıklarını inceledim ve ona göre tercih ettim. Ayrıca Bitki Koruma bölümü çok güzel. Ülkeme döndüğüm zaman çok faydası olacak. O nedenle Bitki Koruma bölümünde bulundum. Ülkeme hizmet etmek için Türkiye’ye geldim, Bölümümü okuyacağım, ülkeme katkı sağlayacağım” ifadelerini kullandı.