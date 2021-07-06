Eğitim alanında ihtiyaçları karşılayacak ekran serisi: ViewBoard 52

ViewSonic, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak tasarladığı yeni ekran serisi ViewBoard 52’yi duyurdu. Tanıtılan yeni seri, sunduğu bütünleşik mikrofonlu multimedia soundbar, kolay kullanılan arayüz, erişimi basit alternatif bağlantı seçenekleri, kamera çekimleri için titreşimsiz ve göz sağlığı için mavi ışık filtresi gibi özellikleriyle öğrenme ve öğretim deneyimini artırıyor. ViewBoard 52 serisi Eylül ayında Türkiye’de satışta olacak.

ViewSonic, yeni nesil ekranları ViewBoard 52 serisini tüm dünyada tanıttı. Kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çeken, kullanıldığı ortamda öğrenme deneyimini artırma hedefiyle ViewSonic tarafından geliştirilen ViewBoard 52 serisi interaktif ekranlar, kaliteli ve üstün ses sağlayabilen bütünleşik multimedya soundbara sahip.

Liderden eğitime yeni çözüm

ViewSonic'in interaktif ekran pazarındaki büyüme oranlarının çok yüksek olduğunu ve bu alanda lider olduklarını belirten ViewSonic Sunum Grubu Direktörü Monica Sun, “2017-2020 arasında ViewSonic'in bu alandaki büyüme oranının sektör ortalamasının 16 kat üzerinde. Büyüme oranı, ViewSonic'in eğitim alanınaki ihtiyaçları karşılama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. ViewBoard 52 serisi, myViewBoard görsel öğrenme platformumuzla birlikte kullanıcı dostu özellikleri biraraya getiren ve daha ilgi çekici öğrenim ve toplantı alanları yaratmayı amaçlayan yeni bir tasarım” dedi.

Yenilikçi soundbar ses sistemi

ViewBoard 52 serisi, geliştirilmiş yönetim araçları ve kontrol sistemleriyle yeni ve dikkat çekici dış tasarıma sahip. Ön yüzde bulunan soundbar, iki adet 15W hoparlör ve bir 15W subwoofer ile bulunduğu ortamı sağlam, zengin ve net sesle doldurulmasını sağlıyor. Ses algılama ve gürültü engelleme özelliklerine sahip yerleşik 8 mikrofon dizisi, sınıf içi veya uzaktan derslerin en üst ses kalitesiyle yayımlanmasını sağlıyor. Soundbar üzerinde, eğitmenlerin kullanımda olmayan dokunmatik işlevleri devre dışı bırakmalarına ve sunumlar sırasında kişisel cihazlardan bağımsız kullanım için ekranı dondurmalarına olanak tanıyan kısayol tuşu da bulunuyor.

Zengin yönetim araçları ile kolay kullanım

ViewBoard 52 serisi, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve zengin yönetim araçları sunuyor. Büyük bir ekran için tasarlanmış kontrol alanı, tüm uygulamaları ve araçları kolayca ulaşılabilecek bir yerde toplayarak eğitmenlerin sık kullandıkları işlevleri tanımlamasına olanak tanıyor. Sezgisel tasarım, kullanıcıların sık kullandığı her şeye kolay erişime yerleştiriyor ve oldukça kolay kullanılabilen üst seviye bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Gözünüz rahatlasın

ViewBoard 52 serisi, 65, 75 ve 86 inç boyut alternatifleriyle sunuluyor. Android 9.0 işletim sistemine sahip bu yeni seri tüm bağlı taşınabilir cihazlar için tam dokunmatik giriş işleviyle Windows, Mac, Chrome ve Linux ile uyumlu çalışabiliyor. Seride ayrıca, gelişmiş bir titreşim önleme çözümüyle, mavi ışık azaltma ve parlama önleyici kaplama ile göz yorgunluğunu azaltıyor. Tek bir USB-C kabloyla veri, video, ses aktarımı ve aygıtlara güç sağlamak da ViewBoard 52 serisinde mümkün.