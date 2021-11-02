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EGİAD’dan “Dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması”

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) "Dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması” ile TİM-Sabancı Üniversitesi İNOSUİT Programı Mentoru Selçuk Karaata’nın katılımlarıyla dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik önemli bir çalışma başlattı. Bu ölçümleme modeli önümüzdeki günlerde TİM-Sabancı Üniversitesi İNOSUİT Programı Mentoru Selçuk Karaata liderliğinde EGİAD üyesi gönüllü şirketlerde uygulanmaya başlanacak.

Bilim ve Teknoloji 02.11.2021, 08:11
EGİAD’dan “Dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması”

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) "Dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması” ile TİM-Sabancı Üniversitesi İNOSUİT Programı Mentoru Selçuk Karaata’nın katılımlarıyla dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik önemli bir çalışma başlattı. Bu ölçümleme modeli önümüzdeki günlerde TİM-Sabancı Üniversitesi İNOSUİT Programı Mentoru Selçuk Karaata liderliğinde EGİAD üyesi gönüllü şirketlerde uygulanmaya başlanacak.

Dijital dönüşüm işletmeler için başarıya giden uzun bir yolculuk ve bu yolculukta şirketlerin nerede olduklarını bilmeleri en kritik konuların başında gelmekte. Günümüzde her şirket bu yolculukta kendine göre bir dijital dönüşüm uygulamaya çalışmakta. Bu vesileyle "Dijital olgunluk düzeyi belirleme çalışması" düzenlenen bir webinar ile EGİAD üyelerine aktarıldı. Toplantıya EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci ev sahipliği yaparken, moderatörlüğü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç gerçekleştirdi.

“Dijitalleşmeyle birlikte yeni dönem başladı”

EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci toplantının açılış konuşmasında, dijital dönüşümün hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda toplumsal bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3 boyutlu yazıcıların çığır açan etkisi gibi gelişmeler yeni bir dönem başlatmıştır. Dijital teknolojiler ile ilk olarak otomasyon başlığı altında analog kayıtlar dijital ortamda işlenir hale getirilmiş ve sonrasında ise e-hizmet başlığı altında süreçler dijital ortama aktarılmıştır. Gelinen noktada ise dijital dönüşüm altında tüm kurumsal varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden tanımlanmaktadır” dedi.

“EGİAD D2 projesi ile tamamen dijitalleşti”

EGİAD’ın dijital dönüşüme hızlı bir giriş yaptığını hatırlatan Demirci, “Kendimizden örnek vermek gerekirse EGİAD D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı. Bu doğrultuda mevcut üyelerimizin etkinliklere katılımını çoğaltmak, yeni üye kazanımını sağlamak, üyeler arası ticareti gerçekleştirmek gibi hedefler hayata geçirilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“EGİAD hızlı ve yerinde kararlar ile dijitalleşme atlımı gerçekleştirdi”

Dijital dönüşümün, yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektirdiğinden, en başarılı organizasyonların dahi dönüşümünü tamamlamakta zorluk çektiği bir ortamda, EGİAD’ın hızlı ve yerinde kararlar ile dijitalleşme atılımını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Demirci, “Dijital dönüşüm süreci kolay değildir çünkü tek ve hazır paket çözümü bulunmamaktadır. Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap bulunmamaktadır. Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanlıkları değiştirmek oldukça zordur. Gerçi keşke hiç olmasa dediğimiz pandemi süreci, alışkanlıkları değiştirme yönünde muhakkak birtakım faydalar sağlamıştır fakat bunun ötesinde dijital dönüşüm insan, süreç ve teknoloji gibi çok farklı unsurları birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Dijital dönüşüm ayrıca geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir” diye konuştu.

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