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EGİAD Metaverse’e geçti

Türkiye ve dünyada Metaverse toplantıları ardı ardına gerçekleşirken EGİAD da bu sanal dünyaya ilişkin ilk toplantısını ve sanal sergisini duyurarak bir ilke imza atmış oldu. "Metaverse Diye Bir Yer Yok" konulu seminer Trend ve Stratejik İlham Uzmanı, Bigumigu Eş-Kurucusu Yalçın Pembecioğlu’nun katılımıyla EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantının ardından EGİAD geçmiş dönem başkanlarının yer aldığı bilgi ve portreleri içeren ayrıca projeleri de aktaran Metaverse sanal sergisini de üyelerine açarak sanal evrene geçiş yapmış oldu.

Bilim ve Teknoloji 22.03.2022, 08:54
EGİAD Metaverse’e geçti

Türkiye ve dünyada Metaverse toplantıları ardı ardına gerçekleşirken EGİAD da bu sanal dünyaya ilişkin ilk toplantısını ve sanal sergisini duyurarak bir ilke imza atmış oldu. "Metaverse Diye Bir Yer Yok" konulu seminer Trend ve Stratejik İlham Uzmanı, Bigumigu Eş-Kurucusu Yalçın Pembecioğlu’nun katılımıyla EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantının ardından EGİAD geçmiş dönem başkanlarının yer aldığı bilgi ve portreleri içeren ayrıca projeleri de aktaran Metaverse sanal sergisini de üyelerine açarak sanal evrene geçiş yapmış oldu.

Metaverse ile ilgili her geçen gün yeni haberler gelmeye devam etmekte. İş dünyası, sanal ve artırılmış gerçekliği buluşturan Metaverse’e göz kırpmaya başladı. Araştırmalar, çalışanların yüzde 44’ünün Metaverse’e geçmek istediğini, bunun üretkenliği arttıracağını ve yeni faydalar elde edeceğini ifade etmekte. Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyası da evrilmeye devam ederken, Metaverse kavramına dair 2020’den bu yana yürütülen çalışmalar da sanal dönüşüme hız kazandırdı.

“Hepimizin bu sanal dünyada bir avatarı olacak”

“Sanal evren" anlamına gelen Metaverse, aralarında Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin de (EGİAD) bulunduğu birçok iş dünyasının önde gelen şirketi arasında iş yapmaya hazırlanmakta. Trend ve Stratejik İlham Uzmanı, Bigumigu Eş-Kurucusu Yalçın Pembecioğlu’nun da katıldığı seminerin açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, emlaktan tekstile, teknolojiden turizme birçok sektörün Metaverse’e taşındığını belirterek, bu değişimin bir devrim olduğuna dikkat çekti. Yelkenbiçer, “Özellikle Facebook’un kurumsal adını Meta olarak değiştirmesi ile devam eden süreç gündemi tamamen domine etti. Facebook’u takiben de birçok teknoloji firması aslında böyle bir platformları zaten olduğu veya hazırlığı içerisinde olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Bugün artık hepimizin sosyal medyada bir kimliği, şirketlerimizin de kurumsal bir uzantısı varsa, çok yakın zamanda hepimizin bu sanal dünyada da bir avatarı olacak. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve hatta resmi kuruluşlar dahi bu ortamda var olmak zorunda kalacak. Facebook işte bu yeni dünyayı da kurmaya ve yönetmeye talip, o nedenle adını “META” olarak değiştiriyor; ama bu yeni dünyayı yönetecek tek platform seçeneği olmayacağını şimdiden biliyoruz. Bizler de yaptığımız tüm işlerin uzun vadeli planlarına yeni gelişmeleri izlemek ve dahil etmek durumundayız. Yeni teknolojilerde ilk olmak, öncü grupta olmak, büyük çoğunluğun içinde yer almak ya da geriden gelmek ve tamamen dışında kalmak? Bunlardan hangisinde olmayı seçeceğiz?” dedi.

“Gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı imkanı olabileceğine dikkat çekiliyor”

2020’de 46 milyar dolar olan sanal evrenin, 2024’e kadar 800 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını belirten Yelkenbiçer, “Bazı tahminler Metaverse’in 3 yılın sonunda 1 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, sanal evrenin iş dünyasındaki hakimiyetinin de artmasıyla, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı imkanı olabileceğine dikkat çekiliyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren, fiziksel dünyanın sürükleyici bir uzantısı olduğu düşünülen Metaverse’ün, işletmeler için daha uygulanabilir ve etkileşimli deneyim alanları açacağı öngörülüyor. Çalışanların yüzde 44’ü ise şimdiden sanal evrene hazır olduğunu söylüyor. Ancak bu geçiş “önce yavaş yavaş, sonra birdenbire” gerçekleşecek. Farklı ürünler, hizmetler ve yetenekler bütünleşip bir araya geldikçe zaman içinde yavaş yavaş Metaverse inşa edilecek ve Metaverse konsepti somutlaşacak. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri odaklı artan inovasyonlar; sosyal ve kültürel destinasyonlar olarak oyun platformlarının yaygınlaşması ve şirketlerin Metaverse’e yönelik kendi perspektiflerinden hak iddia etme yarışları Metaverse’ün oluşmaya başladığına dair bazı göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. Metaverse’e yatırım dünyasından, gayrimenkule ve hukuka kadar pek çok farklı alandan da ilgi yüksek. Metaverse’ün kendi para birimiyle çalışacağını ve bu paranın fiziki parayla konvertibl olacağı bekleniyor. Aynı NFT örneğinde olduğu gibi sanat nasıl dijitalleşiyor veya Metaverse’e uyumlu hale geliyorsa, bu sanal dünyadaki müşteri deneyimi, tüketim alışkanlıkları, hedef kitleler ve öncelikli ihtiyaçları artık gündemimize girmesi gereken konular. Geleneksel endüstrilerin Metaverse’lü yaşamda nasıl evrileceğine de hep birlikte tanıklık edeceğiz” diye konuştu.

Bigumigu’nun kurucu ortağı ve yayın yönetmeni Yalçın Pembecioğlu EGİAD’ın etkinliğinde konuştu. Yaptığı sunumda Metaverse kavramına yeni bakış açıları getiren Pembecioğlu, bugün Metaverse olarak kabul edilebilecek olan platformların gelişimlerinden bahsetti. Sadece Decentraland ya da The Sandbox gibi blok zincir odaklı evrenlerin değil, oyun platformlarından bazılarının da neden şimdiden Metaverse olarak kabul edebileceğine dair örneklerden bahseden Pembecioğlu konuşmasını Metaverse kavramının şu anda tarif edilen şekilde hayatımıza girmesine henüz yıllar olduğunu söyleyerek tamamladı.

Metaverse nedir

“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine, sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak dikkat çekmekte. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetleri ifade etmekte. Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtmekte.

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