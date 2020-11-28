Efsane Cuma’da Siber Saldırılar 3 Kat Arttı

Pandemi döneminde artan online alışveriş, e-ticaret sitelerinin geleneksel kasım ayı kampanyalarıyla yeni rekora koşarken, siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. Pandeminin başladığı mart ayından bu yana artarak devam eden siber saldırılar, e-ticaretin en yoğun olduğu gün olan 'Efsane Cuma'da normal günlerin 3 katına çıkarak adeta zirveye ulaştı. E-ticaret siteleri için siber güvenlik alanında faaliyet gösteren FinTech girişimi PCI Checklist Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kıvanç Harputlu, araştırmaların, online alışverişte siber risk artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösterdiğinin altını çizerek, güvenli online alışveriş deneyimi için ödeme ekosistemindeki tüm aktörlerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

SALDIRILARIN YÜZDE 99’U KULLANICILARIN FİNANSAL VERİSİNE ULAŞMA AMAÇLI

Statista verilerine göre, Türkiye e-ticaret pazarında 2020-2024 yılları arasında her yıl yüzde 20 büyüme öngörüldüğünü ifade eden PCI Checklist Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kıvanç Harputlu, "Bu, dünyada Türkiye’yi en hızlı büyüyen ülke konumuna getiriyor. E-ticaret büyümesinde dünya ortalaması ise yüzde 8 oranında” dedi. Saldırganların finans ve sigortacılık sektörüne yönelik yaptığı saldırılarda finansal veriye ulaşma motivasyonunun yüzde 91 olduğunu söyleyen Harputlu şöyle devam etti: “Bu oranın e-ticarette yüzde 99 olması, kötü niyetli kişilerin kart verisine ulaşma amaçlı yaptığı saldırılarda e-ticaret sektörünü açıkça hedef aldığını gösteriyor. Ayrıca yapılan bu saldırıların yüzde 75’i (Kaynak: Verizon DBIR) de şirket dışındaki kişiler tarafından gerçekleştiriliyor”.

'BANKALARIN MÜŞTERİSİ OLAN ÜYE İŞYERİ RİSKLERİNİ YÜZDE 35 DÜŞÜRÜYORUZ'

E-ticarete yönelik yapılan saldırıların, e-ticaret siteleri kadar banka ve ödeme sistemcilerine de ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Kıvanç Harputlu, bu kapsamda PCI Checklist müşterisi olan bankaların ve ödeme sistemcilerinin, globalde her yıl yüzde 23 oranında artan üye işyeri risklerini yüzde 35 oranında düşürdüklerini söyledi. Harputlu, "Şu an Türkiye’de 6 bin üye işyerinin denetimini sağlayan ve gün geçtikçe müşteri sayısı artan PCI Checklist olarak amacımız 2022 ile birlikte Türkiye’nin e-ticaret güvenliğinde örnek ülke olmasını sağlamak” diye konuştu.

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