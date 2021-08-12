Efsane Battle Royale oyunu PUBG’nin ismi değişti!

PUBG ilk çıktığı dönemden itibaren oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor. Özellikle mobil platformlara gelişinin ardından oyun büyük oranda patlama yaşadı. Şimdi ise geliştirici şirket Krafton isim konusunda değişikliğe gitti. Bunun yanı sıra bir evren oluşturmayı amaçladıklarını da belirtti.

Değişiklik ilk olarak PUBG: New State’te kullanıldı

PlayerUnknown’s Battlegrounds bugün yeni bir kararla oyuncuların dikkatini çekti. Oyunun geliştiricisi Krafton ismini kısaltarak PUBG: Battlegrounds yaptı. Şirketin yaptığı isim değişikliğini ilk olarak PCGamer tespit etti ve baktığımızda Krafton daha önceden duyurduğu yeni Battle Royale oyununu da PUBG: New State olarak adlandırmıştı.

Krafton yaptıkları isim değişikliği hakkında birtakım açıklamalar yaptı. Şirketin bir PR temsilcisi PCGamer’a yapmış olduğu açıklamada; “Krafton, PUBG evreninde yer alan çeşitli deneyimlerle markayı aktif olarak genişletiyor. PlayerUnknown’s Battlegrounds‘u, PUBG: Battlegrounds olarak yeniden adlandırmak bu vizyonu gerçekleştirmede attığımız ilk adım oldu. Seriye eklenecek ek oyunlar da PUBG: New State de görüldüğü üzere bu ismi taşıyacak.” dedi.

Şirketin sıradaki oyunu ön kayıt rekoru kırdı

PUBG: New State büyük bir ilgiyle bekleniyor. Hatta ilginin boyutu o kadar büyük ki Google Play mağazasında 10 milyon ön kayıt başvurusunu aşarak rekor kırdı. Bu rekoru şirket oyunun Twitter sayfası üzerinden oyunculara teşekkür ederek açıkladı.

Oyun 2051 yılını konu alarak ilerliyor. Battle Royale mekaniklerinde hiç değişiklik yapılmayan yapımda modern silahlar ve araçlar yer alıyor. Şubat ayında yayınlanan fragman yapım hakkındaki birçok detayı oyuncuların gözleri önüne serdi.