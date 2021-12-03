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Efes Antik Kenti oyun oldu: 2 bin yıl öncesine oyunla yolculuk

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Cihan Tutum’un kurucularından olduğu oyun şirketi tarafından geliştirilen ve Efes Antik Kenti’nde M.Ö. 100 yılında geçen bilgisayar ve konsol oyunu görücüye çıktı. Oyuncuların, 2 bin 100 yıl önce bir Roma vatandaşının hayatını deneyimleme şansı bulacakları oyun, popüler platform Steam’de erişime sunuluyor.

Bilim ve Teknoloji 03.12.2021, 10:12
Efes Antik Kenti oyun oldu: 2 bin yıl öncesine oyunla yolculuk

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Cihan Tutum’un kurucularından olduğu oyun şirketi tarafından geliştirilen ve Efes Antik Kenti’nde M.Ö. 100 yılında geçen bilgisayar ve konsol oyunu görücüye çıktı. Oyuncuların, 2 bin 100 yıl önce bir Roma vatandaşının hayatını deneyimleme şansı bulacakları oyun, popüler platform Steam’de erişime sunuluyor.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Cihan Tutum ile avukat arkadaşı Doruk Ayar, video oyunu merakı ve tutkularıyla şirket kurup kendileri gibi farklı mesleklerden insanlarla bir araya gelerek, tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan Efes Antik Kenti’nde geçen “Ephesus” isimli bir oyun geliştirdi. Geliştirecekleri oyun için mekân ve tema arayışı içinde olan ekibin ilhamı, Doruk Ayar’ın rüyasında Efes Antik Kenti’ni görmesi oldu. Rüyadan esinlenen ekip, oyunun, tarihi Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanan ve pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Efes’te geçmesine karar verdi.

Mezun oldukları alanlarda profesyonel iş yaşamlarını sürdürürken oyun tutkusunun kendilerini bir araya getirdiğini anlatan Endüstri Mühendisi Cihan Tutum ve Avukat Doruk Ayar, “Bu tutkumuzu işimiz haline getirmeye karar verip oyun şirketini kurduk. Bizim gibi aynı tutkuya sahip farklı mesleklerden insanlarla el ele verip kısa sürede bir oyun geliştirmek için yola çıktık. Efes’i oyunlaştırmaya karar verdiğimizde, bu şehrin tarihini okumanın ya da antik kentin gerçekçi çizimlerini aramanın tüm tarihi yolculuğu anlamak için yeterli olmayacağını biliyorduk. Duyulacak çok hikâye ve yaşanacak çok fazla duygu vardı. Biz de o tarihi yeri ziyaret etmemiz, profesyonellerden efsaneleri ve tarihi öğrenmemiz gerektiğine karar verdik” dedi.

2 bin öncesine oyunla yolculuk

Efes’e birçok kez gittiklerini ve her seferinde bu büyüleyici şehrin sadece harabe olmadığını anladıklarını ifade eden Tutum ve Ayar, “Efes, Roma İmparatorluğu’nun en güçlü zamanlarını temsil ediyor. Mermer yollarda yürürken zamanın lüksünü hissederken antik tiyatronun tam ortasında durduğunuzda, o noktada gladyatörlerin ve oyuncuların heyecanını anlayabiliyorsunuz. Oyuncuların bu ruhu anlamaları için 3 boyutlu modellemelerden oyun hikayesine kadar tüm detaylar üzerinde büyük titizlikle çalıştık. Oynayanlara Efes’i bir Roma vatandaşı gibi deneyimletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ephesus, oyunculara 2 bin 100 yıl önce bir Roma vatandaşının hayatını deneyimleme şansı sunacak. Keşif ve hayatta kalma oyunu olan Ephesus’ta oyuncular, antik kentin efsaneleri ve tarihinden ilham alınan hikâyeyi deneyimlerken kendi köylerini kurup hayatta kalmaya çalışacak. Bir taraftan da avcılık, çiftçilik gibi onlarca çeşitli ticaret yollarıyla ekipmanlarını ve kendilerini geliştirecek, yeni iş kolları kurmak için para kazanacak.

Tutum ve Ayar, kullanıcıların büyük bir kesiminin yabancı olmasını beklediklerini belirterek, oyunun Efes’in tanıtımı için de katkı sağlamasını istediklerini ifade etti.

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