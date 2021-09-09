banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye

Eczacıbaşı Topluluğu’nun tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

Bilim ve Teknoloji 09.09.2021, 17:19
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye

ŞAHİN ve Türeci, koronaya karşı kısa sürede güvenilir bir aşı geliştirerek kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü'nün sahibi oldular. 

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine bilimsel çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle katılamayan ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya'da Eczacıbaşı Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Şahin ve Türeci, gönderdikleri video mesajla duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, 2 yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi" dedi. 

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0