Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye

ŞAHİN ve Türeci, koronaya karşı kısa sürede güvenilir bir aşı geliştirerek kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü'nün sahibi oldular.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine bilimsel çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle katılamayan ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya'da Eczacıbaşı Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Şahin ve Türeci, gönderdikleri video mesajla duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, 2 yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi" dedi.