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Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Topluluğu’nun tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.
Bilim ve Teknoloji 09.09.2021, 17:19
ŞAHİN ve Türeci, koronaya karşı kısa sürede güvenilir bir aşı geliştirerek kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü'nün sahibi oldular.
İstanbul'da düzenlenen ödül törenine bilimsel çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle katılamayan ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya'da Eczacıbaşı Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Şahin ve Türeci, gönderdikleri video mesajla duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, 2 yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi" dedi.