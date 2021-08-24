Ece Seçkin Red Bull GamerSZone’un konuğu oldu

Red Bull GamerSZon’un son konuğu oyun tutkusuyla tanınan şarkıcı Ece Seçkin oldu.

Oyunla ilgili içeriklere sahip video paylaşım platformu kanalı Red Bull GamerSZon, programlarıyla birbirinden özel konukları ağırlıyor. Varböyletipler tiplemeleriyle sevilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu’nun sunumuyla gerçekleşen programın son konuğu Ece Seçkin oldu. Programın ikinci bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Seçkin, ilk olarak Talu ile eğlenceli bir söz düellosuna girdi. Bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Ardından ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştı.

"Oyunlarla aram oldum olası çok iyi"

Seçkin, aynı zamanda verdiği röportajda bu tutkusundan da bahsetti. Seçkin, “PUBG Mobile’ı ilk kez oynadığım zamanlar turnede olduğumuz bir dönemdi. Hayatımızın önemli bir kısmı konserlerde ve buna bağlı olarak yolda, otelde ve havalimanında geçiyor. Bekleme süreleri veya uzun bir yol söz konusu olabiliyor. Bu nedenle evden çıkarken genelde yanımdan ayırmadığım iki şey, o ay başladığım kitap ve PUBG Mobile telefonum oluyor. Oyuna başlarken böylesine büyük bir oyun grubumuzun olacağını ve bunun klana kadar gideceğini hiç düşünmemiştim” dedi.

Ece Seçkin, “Oyunlarla aram çocukluğumdan beri çok iyidir. The Sims ile başladığım oyun macerama PUBG Mobile ile devam ediyorum. Simülasyon ve battle royale tarzındaki oyunları çok seviyorum. Bu aralar evde Microsoft Flight Simulator rüzgarı esiyor fakat oldukça zor bir simülasyon oyunu. Umarım bir gün başarılı bir iniş gerçekleştirebilirim” dedi.

Kıvanç Talu ile rekabet yaşayan Seçkin yaşadıkları tecrübeyi şu sözlerle özetledi: “Kanalın program formatı çok eğlenceli. Gerek dekoru gerek atmosferiyle çok keyifli bir çekim oldu. Kıvanç ile düelloya girmek ise berbat bir duygu, buradan girecek arkadaşlara tek bir önerim var, ’Sakın girmeyin".

Son olarak yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını belirten Seçkin, “Faruk Sabancı ile ortak yaptığımız şarkıda çalışmaların sonuna geldik. İçime sinen güzel bir şarkı oldu diyebilirim. İkimiz de bu projeden keyif aldık. Şimdi şarkımızı müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı kapladı ikimizi de" dedi.