“E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek”  





Tüm dünyayı tek tuşla ulaşılabilen küresel bir pazara dönüştüren e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikçi çözümlerle her geçen gün hızla gelişiyor. 2021 sonunda dünya genelinde 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması beklenen e-ticaretin yakın geleceğine hakim olacağı görülen en büyük dönüşüm ise yapay zekâ uygulamalarıyla yaşanacak.





“Yapay zekâ ve e-ticareti derinlemesine inceledik”



Topladıkları verileri hızla işleyen ve bu verileri yerleştirildikleri sistemlerin kullanıcıları için bilgi ve önerilere dönüştüren yapay zekâ altyapıları, e-ticaret süreçlerinin farklı aşamalarında sohbet robotları, akıllı asistanlar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tüm dünya, yapay zekâ algoritmalarıyla e-ticarette yapılabilecekler konusunda henüz daha yolun başında olunduğuna hem fikir. Sektörün profesyonelleri kadar bireysel kullanıcıların da ilgisini üzerinde toplayan bu konuda önemli bir kaynak sunan “E-Ticaret &Tam Zamanı-Yapay Zekâ Destekli E-Ticaret Projeleri” adlı kitap, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu’nun kaleme aldığı kitap, e-ticaret ve yapay zekâ uygulamalarının bugünü ve geleceğine dair detaylı bir içerik sunuyor.





Kitap hakkında bilgiler veren Yazar Yüksel Eminoğlu, “Bu çalışmamızla okurlara, e-ticarette yapay zekâ uygulamalarından son dönemde büyük önem kazanan veri güvenliği altyapılarına, başarılı satış süreçleri ve yenilikçi rekabet stratejileri geliştirilmesinden sıkça sorulan soruların yanıtlarına dek zengin bir içerik sunuyoruz. Online ticarette tüm dünyanın gündemini uzun bir süre meşgul edecek olan yapay zekâ ve e-ticaret etkileşimini derinlemesine inceleyerek çok merak edilen bu alana ışık tutmaya çalıştık. Konuyla ilgili az sayıdaki yerli kaynaktan biri olan çalışmamızı, e-ticaretin tüm paydaşları için güvenilir kaynak ihtiyacının yoğun olduğu bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum” dedi.

Papatya Bilim Yayınları tarafından yayınlanan “E-Ticaret &Tam Zamanı-Yapay Zekâ Destekli E-Ticaret Projeleri” kitabı, online sipariş ve kitap marketlerden temin edilebiliyor.