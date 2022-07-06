E-Atık paylaş ile STK’lara umut ol

Ev ve iş yerlerinde kullanılmayan telefon tablet, kulaklık, bilgisayar gibi elektronik atıklar, E-Atık Paylaş projesi ile hem geri dönüşüyor hem de sivil toplum kuruluşlarına umut oluyor.

E-Atık Paylaş projesinin kurucusu Ahmet Yılmaz, geliştirdiği projeyle elektronik atıkların dünya için oluşturduğu zararları azaltmayı hedeflerken, bu atıkları sivil toplum kuruluşları için de bağış haline dönüştürüyor. Projenin elektronik atık geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, proje dahilinde evinde ve iş yerinde telefon, tablet, kulaklık, bilgisayar gibi elektronik atıklar olanlar, kendi belirledikleri sivil toplum kuruluşlarından herhangi birine kolayca bağış yapabileceklerini ifade etti. Ahmet Yılmaz, proje ile sıfır atık ve döngüsel ekonomi bilincinin yaygınlaşacağını, karbon ayak izinin azaltılmasının sağlanacağını da vurguladı.

Küresel ısınmayla ilgili sorunlarla mücadele etmek için temel unsurlardan biri de karbon ayak izinin azaltılması olduğunu hatırlatan Yılmaz, ’’Dünya üzerindeki faaliyetlerimizin çoğu karbon salınımına neden olmaktadır. Elektronik atıkların da karbon salınımı oldukça fazladır. Dünya atmosferine ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla geliştirilen E-Atık Paylaş projesiyle birlikte karbon ayak izini azaltarak ve geri dönüşüm bilincinin artmasını sağlayarak Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış dönüşmesi sağlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen, komisyon ya da benzeri herhangi bir gelir sağlamayan E-Atık Paylaş projesi tamamen gönüllü ekiplerin iyilik paylaşma motivasyonuyla devam etmektedir’’ dedi.

E-Atık Paylaş projesine katılım

Ahmet Yılmaz, ev ya da iş yerlerinde bulunan elektronik atıkları değerlendirmek isteyenlerin ’’www.eatikpaylas.org’’ adresine girip STK’lara destek olabilmek için izlemesi gereken adımları ise şöyle anlattı:

’’www.eatikpaylas.org web sitesine girerek sizden istenen isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numaranız, il ve ilçeniz, bağış yapmak istediğiniz STK ve son olarak bağış yaptığınız elektronik atığın türünü ve teslim noktasını seçerek bir sonraki adıma geçiliyor. Daha sonraki sayfada size özel verilen kodla birlikte en yakın teslim noktasına giderek elektronik atığınızı tamamen ücretsiz bir şekilde bağışlayabilirsiniz. Yaptığınız bağış sonrası bir teşekkür sertifikasına da sahip olabileceksiniz.’’