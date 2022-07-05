’E-Atık Paylaş’ ile elektronik atıklar STK’lar için bağışa dönüşüyor

Ev ve iş yerlerinde kullanılmayan telefon tablet, kulaklık, bilgisayar gibi elektronik atıklar E-Atık Paylaş projesi ile sivil toplum kuruluşları için bağışa dönüşüyor.

E-Atık Paylaş projesinin kurucusu Ahmet Yılmaz, geliştirdiği bu projeyle birlikte elektronik atıkların hem dünya için oluşturduğu zararları azaltmayı hem de sivil toplum kuruluşları için bağışa dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin elektronik atık geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, proje çerçevesinde evinde ve iş yerinde elektronik atıkları (Telefon, Tablet, Kulaklık, Bilgisayar ve benzeri) olanların belirledikleri sivil toplum kuruluşlarından herhangi birine kolayca bağış yapabileceklerini ifade etti. Ahmet Yılmaz, proje ile sıfır atık ve döngüsel ekonomi bilincinin yaygınlaşması, karbon ayak izinin azaltılması sağlanacağını da vurguladı.

Küresel ısınmayla ilgili sorunlarla mücadele etmek için temel unsurlardan biri de karbon ayak izinin azaltılması olduğunu hatırlatan Yılmaz, ’’Dünya üzerindeki faaliyetlerimizin çoğu karbon salınımına neden olmaktadır. Elektronik atıkların da karbon salınımı oldukça fazladır. Dünya atmosferine ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla geliştirilen E-Atık Paylaş projesiyle birlikte karbon ayak izini azaltarak ve geri dönüşüm bilincinin artmasını sağlayarak Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış dönüşmesi sağlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen, komisyon ya da benzeri herhangi bir gelir sağlamayan E-Atık Paylaş projesi tamamen gönüllü ekiplerin iyilik paylaşma motivasyonuyla devam etmektedir’’ dedi.

E-Atık Paylaş projesine katılım

Projenin kurucusu Yılmaz, ev ya da iş yerlerinde bulunan elektronik atıkları ’’www.eatikpaylas.org’’ adresine girip STK’lara destek olabilmek için izlenmesi gereken adımları ise şöyle anlattı:

’’www.eatikpaylas.org web sitesine girerek sizden istenen isim, soy isim, e-posta adresi, telefon numaranız, il ve ilçeniz, bağış yapmak istediğiniz STK ve son olarak bağış yaptığınız elektronik atığın türünü ve teslim noktasını seçerek bir sonraki adıma geçiliyor. Daha sonraki sayfada size özel verilen kodla birlikte en yakın teslim noktasına giderek elektronik atığınızı tamamen ücretsiz bir şekilde bağışlayabilirsiniz. Yaptığınız bağış sonrası bir teşekkür sertifikasına da sahip olabileceksiniz.’’