Dünyanın gözü, Doç. Dr. Özbozkurt’un ’Nörostratejik Yönetim’ projesinde

Amerika Forbes Dergisinin Avrupa yayınlarında Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt tarafından literatüre kazandırılan Nörostratejik Yönetim kavramının ilk uygulamalı projesiyle ilgili gerçekleştirilen röportaja yer verildi.

Nörobilimin modern bir analitik yaklaşım olarak öne çıktığını, beyni görme ve anlama biçiminde devrim oluşturduğu kaydeden Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Nörostratejik Yönetim Projesini Forbes’e değerlendirdi. Forbes için konuşan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda sürekli olarak geleneksel araştırma yöntemleri kullanılıyor. Ancak, bu yöntemlerin göz ardı edilemeyecek kısıtları da bulunuyor. Verilerin geleneksel yöntemler yerine ileri teknoloji, gelişmiş ve güvenilir araçlarla elde edilmesi ve analiz edilmesinin çok daha başarılı çalışmalara zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda özellikle nörobilim, modern bir analitik yaklaşım olarak öne çıkıyor ve beyni görme ve anlama biçimimizde devrim yaratıyor" dedi.

Nörostratejik Yönetim Projesinin çıkış noktasına da açıklayan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, “Stratejik yönetim ve nörobilim alanında çalışan bir bilim insanı olarak kendime şu soruyu sordum Nörobilim ve stratejik yönetimi bir arada ele alsak harika olmaz mıydı? Bu bakış açısıyla nörostratejik yönetim terimini literatüre kazandıran ilk bilim insanı oldum. Bununla ilgili kavramsal araştırmamın yayınlanmasından sonra nörostratejik yönetim konusunda uygulamalı bir proje yapmanın önünde hiçbir engel olmadığını fark ettim. Bir stratejistin beynini daha derinden keşfetmesinin ardından oluşturacağı yeni stratejilerin nasıl şekilleneceğini çok merak ediyordum ve birden kendimi bu projenin yöneticisi olarak buldum. Bu sebeple araştırma sonuçlarını tamamlayıp bilim dünyasına kazandırma noktasında çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Forbes ayrıca Özbozkurt’un hayatı, kariyeri ve başarılarına da dikkat çekti.