Dünyanın girişimcileri İstanbul’da buluşuyor

Beykent Üniversitesi’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile yürüttüğü Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul projesi “WeAre.Istanbul” markası ile faaliyetlerine başladı. Proje ile uluslararası girişimcilere Türkiye’de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorlük hizmeti sağlanıyor.

Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul projesi “WeAre.Istanbul” markası ile faaliyetlerine başladı. Proje hakkında konuşan Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Ali Kurt, “Amacımız üniversitemizin teknolojik altyapısı, akademik kadrosu ve network imkanlarından faydalanarak girişimci adaylarına çıkacakları macerada yol arkadaşı olmak” ifadelerini kullandı. Kurt, “Programımıza iş fikrini geliştirmek ve büyütmek isteyen girişimci ruha sahip, henüz şirket kurmamış herkes katılabilir. Birimimizin verdiği hizmetler ise satış ve pazarlama ofisi, tasarım ofisi, mentorlük ve danışmanlık ofisi, insan kaynakları ofisi, hukuk ofisi ve finans/muhasebe ofisi şeklinde” dedi.

“İstanbul birçok fırsata ev sahipliği yapıyor”

İstanbul’un girişimciler için her türlü imkân ve fırsatın olduğu dünyanın ender şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kurt, “Güçlü girişimcilik kültürü, nitelikli eğitim veren üniversiteleri, genç ve dinamik nüfusu, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, yatırım ağları, girişim sermayesi fonları, pazar büyüklüğü ve çeşitliliği ve daha birçok faktör ile İstanbul, teknoloji girişimcilerinin ihtiyacını karşılayacak birçok fırsata ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un küresel girişimcilik yarışında atılım yaparak yenilik ve teknoloji odaklı girişimleri çeken bir yapıya kavuşması, girişimcilikte sahip olduğu dinamizmin azami ölçüde değerlendirilebilmesine bağlı” şeklinde konuştu.

Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul projesiyle, İstanbul’un öncelikle bölgesel ardından küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi olarak hak ettiği yere gelmesi için altyapı (girişim merkezleri, kuluçka ve hızlandırıcılar, co-working alanları, teknokentler vb.), içerik sağlayıcılar (eğitim, danışmanlık, mentörlük hizmeti verenler), aktörler (üniversiteler, yerel yönetimler, her ölçekten yatırımcılar, girişimciler, mentörler, danışmanlar, yöneticiler, vb.) bir araya gelerek bir program çerçevesinde sürdürülebilir bir programla çalışılıyor.”

“Nitelikli kişilerin keşfi sağlanacak”

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kurulmuş girişimcilik merkezlerinin uluslararası girişimcilerin kullanımına açılacağını söyleyen Kurt, “Çok dilli programlar uygulanacak, Türkiye merkezli girişimcilik ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yol gösterici rehberlik araçları ve danışmanlıklar, mentorlükler ve kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, ‘Uluslararası İstanbul İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’ düzenlenecek ve İstanbul’un Uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak marka değerinin artırılması için çok dilli yayın yapan içerik üreticisi bir tanıtım birimi kurulacak. Ayrıca Türkiye’de yaşayan yabancıların yasal mevzuat çerçevesinde girişimcilik ekosistemi içine daha rahat entegrasyonu da sağlanmış olacak. Hali hazırda ülkemizde ikamet eden milyonlarca kişilik yabancı topluluğun içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliğe adım atabilecek olan nitelikli kişilerin keşfi ve ekosistemin içinde dahil edilmesi sağlanacak” dedi.

Projenin henüz 8’inci ayını doldurmamışken 150’nin üzerinde uluslararası girişimciyi İstanbul’a kazandırdığına vurgu yapan Kurt, “Bu açıdan bakıldığında ne kadar doğru bir yerde durduğu anlaşılıyor. Beykent Üniversitesi olarak diğer paydaşlarımızla birlikte böyle bir projeye öncülük etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı’na da Projemize vermiş olduğu güçlü destekten dolayı çok teşekkür ediyor, bu proje faaliyet ve sonuçlarının İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Projeyle ilgili diğer detaylar ise şu şekilde:

"Proje Sahibi: Beykent Üniversitesi

Proje Ortakları: Yıldız Teknopark, Dijitalpark Teknopark, İTO (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi), TÜGİM, Üsküdar Belediyesi (Atölye Üsküdar), Küçükçekmece Belediyesi (KUGİM), MÜSİAD, TÜRKSİD".