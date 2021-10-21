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Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu: Listeye teknoloji şirketleri damga vurdu

Forbes, dünya genelinde en iyi işverenlerin listesini yaptı. İlk 50'ye 27 şirketle ABD damgasını vursa da zirveyi başka biri kaptı. Teknoloji şirketleri listeyi doldurdu.

Bilim ve Teknoloji 21.10.2021, 10:52 21.10.2021, 12:34
Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu: Listeye teknoloji şirketleri damga vurdu

Forbes, 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinin 2021 yılına ilişkin verilerini açıkladı. 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre belirlenen listeye göre dünyanın en iyi işvereni, tarihinde ilk kez Samsung oldu. Ayrıca ilk 10'da yer alan şirketlerin neredeyse tümü, teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor.

Dünyanın en saygın iş dergilerinden bir tanesi olan Forbes, 2021 yılının en iyi işverenlerini belirledi. Statista ile ortak olarak yürütülen bir araştırma sonucunda yapılan belirlemeler, dünyanın en iyi işverenlerinin önemli bir bölümünün teknolojik sektörler üzerine hizmet verdiğini ortaya koydu. Dilerseniz hemen, o araştırmanın detaylarına bakalım.

Forbes'in yetkilendirdiği Statista, söz konusu araştırma için 85 ülkeden 150 bin tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışana ulaştı. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizlendiği araştırma kapsamında işverenden ne kadar memnun olunduğu, işverenin çevreye ne kadar tavsiye edileceği gibi sorular yöneltildi. Ayrıca bu sorular arasında işverenin yetenekleri geliştirme, cinsiyet eşitliği, sosyal sorumluluk, şirketin imajını koruma gibi konularda ne kadar iyi oldukları da yer alıyordu. Katılımcılar ayrıca, çalıştıkları sektördeki rakiplerini de değerlendirdiler.

En iyi 10 işverenin neredeyse tümü, teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor.

Forbes'in hazırladığı listeye baktığımızda, zirvedeki şirketlerin neredeyse tümünün teknoloji üzerine çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda, yapılan anketlere göre 2021 yılında dünyanın en iyi işvereni, Güney Koreli teknoloji devi Samsung. Bu şirketi sırasıyla;

  • IBM,
  • Microsoft,
  • Amazon,
  • Apple,
  • Alphabet (Google'ın çatı şirketi),
  • Dell,
  • Huawei,
  • Adobe
  • BMW

takip ediyor. Bu listeye göre dünyanın en iyi 10 işvereninin 9 tanesi teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor. Şayet BMW'yi bu grubun dışında tutarsak, dünyanın en iyi 10. teknoloji işvereninin Cisco olduğunu söyleyebiliriz. 

Forbes'in listesi, dikkat çeken bir detayı ortaya koyuyor. Öyle ki Samsung, tarihinde ilk kez bu unvanı kazandı. Geçtiğimiz yıllarda aynı unvan, daima ABD merkezli şirketlere aitti. 2019 yılında hazırlanan listede de 2017 yılında hazırlanan listede de Alphabet, dünyanın en iyi işvereni seçilmişti. Forbes, yaptığı araştırma ile iş dünyasında ABD'nin baskınlığının azalmaya başladığını ve Asya'daki şirketlerin yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığını gözler önüne seriyor.

LİSTEDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİ:

Forbes'un 750 şirketi içeren listesinde 165. sırada Koç Holding, 423. sırada Tük Hava Yolları, 469. sırada ise Sabancı Holding yer alıyor. 

Kaynak: Forbes, Webtekno

İşte tam liste:

1

Samsung Electronics

South Korea

2

IBM

United States

3

Microsoft

United States

4

Amazon

United States

5

Apple

United States

6

Alphabet

United States

7

Dell Technologies

United States

8

Huawei

China

9

Adobe

United States

10

BMW Group

Germany

11

Costco Wholesale

United States

12

Coca-Cola

United States

13

Cisco Systems

United States

14

Adidas

Germany

15

Siemens

Germany

16

Southwest Airlines

United States

17

AIRBUS

Netherlands

18

Dr. Oetker

Germany

19

Dassault Systemes

France

20

Delta Air Lines

United States

21

IKEA

Sweden

22

The Home Depot

United States

23

Ford Motor

United States

24

Puma

Germany

25

Target

United States

26

Decathlon

France

27

Lockheed Martin

United States

28

Ferrari

Italy

29

PayPal

United States

30

Bosch

Germany

31

Amorepacific

South Korea

32

Deutsche Telekom

Germany

33

Honda Motor

Japan

34

De'Longhi

Italy

35

PepsiCo

United States

36

Oracle

United States

37

Daimler

Germany

38

American Airlines Group

United States

39

AutoZone

United States

40

Intuit

United States

41

Nordstrom

United States

42

Nike

United States

43

LG

South Korea

44

Rossmann

Germany

45

Tencent Holdings

China

46

3M

United States

47

Volkswagen Group

Germany

48

KB Financial Group

South Korea

49

Facebook

United States

50

General Motors

United States

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