Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu: Listeye teknoloji şirketleri damga vurdu

Forbes, 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinin 2021 yılına ilişkin verilerini açıkladı. 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre belirlenen listeye göre dünyanın en iyi işvereni, tarihinde ilk kez Samsung oldu. Ayrıca ilk 10'da yer alan şirketlerin neredeyse tümü, teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor.

Dünyanın en saygın iş dergilerinden bir tanesi olan Forbes, 2021 yılının en iyi işverenlerini belirledi. Statista ile ortak olarak yürütülen bir araştırma sonucunda yapılan belirlemeler, dünyanın en iyi işverenlerinin önemli bir bölümünün teknolojik sektörler üzerine hizmet verdiğini ortaya koydu. Dilerseniz hemen, o araştırmanın detaylarına bakalım.

Forbes'in yetkilendirdiği Statista, söz konusu araştırma için 85 ülkeden 150 bin tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışana ulaştı. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizlendiği araştırma kapsamında işverenden ne kadar memnun olunduğu, işverenin çevreye ne kadar tavsiye edileceği gibi sorular yöneltildi. Ayrıca bu sorular arasında işverenin yetenekleri geliştirme, cinsiyet eşitliği, sosyal sorumluluk, şirketin imajını koruma gibi konularda ne kadar iyi oldukları da yer alıyordu. Katılımcılar ayrıca, çalıştıkları sektördeki rakiplerini de değerlendirdiler.

En iyi 10 işverenin neredeyse tümü, teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor.

Forbes'in hazırladığı listeye baktığımızda, zirvedeki şirketlerin neredeyse tümünün teknoloji üzerine çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda, yapılan anketlere göre 2021 yılında dünyanın en iyi işvereni, Güney Koreli teknoloji devi Samsung. Bu şirketi sırasıyla;

IBM ,

, Microsoft ,

, Amazon ,

, Apple ,

, Alphabet (Google'ın çatı şirketi),

(Google'ın çatı şirketi), Dell ,

, Huawei ,

, Adobe ,

, BMW

takip ediyor. Bu listeye göre dünyanın en iyi 10 işvereninin 9 tanesi teknoloji sektörlerinde hizmet veriyor. Şayet BMW'yi bu grubun dışında tutarsak, dünyanın en iyi 10. teknoloji işvereninin Cisco olduğunu söyleyebiliriz.

Forbes'in listesi, dikkat çeken bir detayı ortaya koyuyor. Öyle ki Samsung, tarihinde ilk kez bu unvanı kazandı. Geçtiğimiz yıllarda aynı unvan, daima ABD merkezli şirketlere aitti. 2019 yılında hazırlanan listede de 2017 yılında hazırlanan listede de Alphabet, dünyanın en iyi işvereni seçilmişti. Forbes, yaptığı araştırma ile iş dünyasında ABD'nin baskınlığının azalmaya başladığını ve Asya'daki şirketlerin yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığını gözler önüne seriyor.

LİSTEDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİ:

Forbes'un 750 şirketi içeren listesinde 165. sırada Koç Holding, 423. sırada Tük Hava Yolları, 469. sırada ise Sabancı Holding yer alıyor.

Kaynak: Forbes, Webtekno

İşte tam liste: