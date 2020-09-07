Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 2 KHAS’lı

Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan ve bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturulan en etkili bilim insanları listesinde Kadir Has Üniversitesi’nden 2 bilim insanı yer aldı. Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın Yer ve Çevre Bilimleri dalında ve Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Pekcan’ın Kimya dalında yer aldığı liste, 22 anabilim dalından 7 milyona yakın bilim insanının performansının değerlendirilmesi ile oluşturuldu. Listede ilk sıralarda yer alan 100 bin kişi içinde Türkiye’den toplam 196 bilim insanı yer aldı.

Prof. Dr. Önder Pekcan

En fazla bilim insanı Kimya alanından

Anabilim dallarına göre Türkiye'den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle Kimya dalından girerken, Klinik Tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28'er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı. Diğerleri ise şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.

Prof. Dr. Yücel Yılmaz

100 bin civarı üst düzey bilim insanın yer aldığı halka açık veri tabanına ve listeye adresinden ulaşabilirsiniz.