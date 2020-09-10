Dünyanın en çok indirilen uygulaması: TikTok

SensorTower Analiz Servisi tarafından sağlanan istatistikler, TikTok'un Ağustos 2020'de en çok indirilen uygulama olduğunu gösteriyor.



Çin aplikasyonu, App Store ve Google Play üzerinde, indirme sayısı itibariyle ilk sırada geliyor. Ağustos ayı içinde 63,3 milyon kez indirilmiş olduğu görülüyor. Bu aplikasyonu en çok yükleyen ülkeler ise Brezilya ve Endonezya.



Oyun içermeyen en popüler uygulamalar ise Facebook, Instagram ve WhatsApp.



TikTok'u izleyen aplikasyon, Apple kullanıcıları tarafından video iletişimi için tercih edilen ZOOM. Android kullananlar arasında ise TikTok benzeri Snack Video en çok ilgi uyandıran uygulama. Bu olguya SensorTower tarafından getirilen açıklama, TikTok'un Hindistan'da bloke edilmiş olması ve Birleşik Devletler'de engellemelerle karşılaşması.